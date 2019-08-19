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ABD Venezuela’nın ikinci adamıyla temas kurdu iddiası

Amerikan basınında dolaşan iddialara göre ABD’de yönetime yakın bir kişi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sağ kolu olarak tanınan Venezuela Ulusal Kurucu Meclis Başkanı (ANC) Diosdado Cabello ile temas kurdu.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:09
ABD Venezuela’nın ikinci adamıyla temas kurdu iddiası

Amerikan basınında dolaşan iddialara göre ABD’de yönetime yakın bir kişi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun sağ kolu olarak tanınan Venezuela Ulusal Kurucu Meclis Başkanı (ANC) Diosdado Cabello ile temas kurdu.


Amerikan basını Devlet Başkanı Nicolas Maduro’dan sonra Venezuela’nın en güçlü adamı olarak kabul edilen Ulusal Kurucu Meclis Başkanı (ANC) Diosdado Cabello’nun ABD Başkanı Donald Trump hükümeti ile yakın temasta olan bir kişiyle bir araya geldiğini iddia etti. ABD hükümetinin üst düzey pozisyonunda yer alan bir yetkiliye dayandırılan haberde, görüşmenin geçen ay Karakas’ta gerçekleştirildiği ifade edildi. İddialara göre, taraflar henüz tarih belli olmayan ikinci bir toplantı yapmayı planlıyor.


İddiaların kaynağı olan ABD’li üst düzey yetkili, Washington’un diğer önemli mevkilerdeki Venezuelalı yetkililerle de temas halinde olduğunu öne sürerken “Maduro’ya ihanet etmeleri ve bir geçiş planını desteklemeleri için gerekli her yardımı teklif ediyorlar” ifadelerini kullandı.


Habere göre aynı kaynak, “Cabello’nun bir şekilde Maduro’ya ihanet ettiği fikrini reddediyoruz. Cabello, Amerikalılarla sadece Devlet Başkanı Maduro’nun izni ile görüşebilir. Eğer bu Washington’un Venezuela’nın ekonomisini zorda bırakan yaptırımlarının kaldırılmasına katkı sağlayacaksa görüşme olabilir” sözlerine yer verdi.


Bir başka Amerikalı basın kuruluşu ise Cabello’nun ABD’li yetkililerin görüşme talebine “Yaptığınız umutsuz girişimler. Boşuna vakit kaybediyorsunuz” cevabını verdiğini iddia etti.


Cabello, ABD tarafından yolsuzluk, uyuşturucu ticareti ve ABD’li bir senatöre ölüm tehditlerinde bulunmakla suçlanıyor. 23 Ocak tarihinden bu yana ABD, Nicolas Maduro’yu Venezuela’nın yasal devlet başkanı olarak tanımıyor ve rakibi Juan Guaido’yu ülkeden sorumlu başkan olarak ilan etmiş durumda.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 14:09
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