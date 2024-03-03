ABD ve İngiltere'nin düzenlediği saldırıda balıkçılar katledildi

Husilere bağlı Kızıldeniz Balıkçılık Genel Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 Mart tarihinde ABD ve İngiltere'nin Meha sahilleri açıklarında balıkçıları hedef aldığı ifade edildi. Saldırıda 2 balıkçının hayatını kaybettiği, bazılarının kaybolduğu belirtildi ancak kesin bir sayı verilmedi.

Açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Kızıldeniz'deki varlığının binlerce Yemenli balıkçının hayatını tehdit ettiği vurgulandı. Ancak, ABD ve İngiltere'den konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Bu olayın yanı sıra, Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki olarak 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere ait ticari gemilere el koymaya başladığı ve bazılarına insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar gerçekleştiriyor.

ABD güçlerinin, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğü açıklanmıştı. Husilerin bu eylemleri sonrasında birçok gemicilik şirketi bölgedeki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

Refah muhafızı operasyonu

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ABD'nin, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir deniz görev gücü oluşturduğu da hatırlatılıyor.

Kızıldeniz'deki gerginlik

Kızıldeniz'de Husilerin gerçekleştirdiği eylemler sürerken, bölgedeki gerilimin artmasıyla birlikte uluslararası toplumun da çözüm arayışları devam ediyor. Süveyş Kanalı'nın kritik önemi göz önüne alındığında, bölgedeki istikrarsızlığın küresel ticaret üzerindeki olası etkileri endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Kaynak: AA