Dünya ABD ve Fransa arasında Sudan, Ukrayna ve Gazze teması
Dünya

ABD ve Fransa arasında Sudan, Ukrayna ve Gazze teması

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
ABD ve Fransa arasında Sudan, Ukrayna ve Gazze teması

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile telefonda görüştü. Rubio ve Barrot, Sudan, Ukrayna ve Gazze'de yaşanan gelişmeleri ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Rubio ile Barrot'un Sudan'da acil insani ateşkes çağrısında bulunduğu aktarılan açıklamada, bakanların, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Açıklamada, tarafların Gazze'de barış planının uygulanması konusunda işbirliğine devam etme kararı aldıkları da kaydedildi.

