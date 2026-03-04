ABD ve Ekvador ordularından ortak operasyon

  • İSTANBUL
ABD'ye rahat yok! SİHA'lar peş peşe saldırıyor DEM'li belediyede akaryakıt vurgunu! Araç azaldı yakıt fahiş arttı Akrotiri’ye İHA saldırısı sonrası kritik karar! İngiltere savaş gemisini bölgeye gönderiyor Bahçeli'den '3. Dünya Savaşı' çıkışı Burhanettin Duran'dan çok önemli açıklamalar! Türkiye savaşa girecek mi? İranlı mevkidaşıyla Orta Doğu’yu görüştü! Lavrov’dan diplomasi çağrısı Körfez'de Samp-T paniği! İtalya'dan acil hava savunma desteği Suudi Arabistan İran'ı vuracak mı? Dünyada sıcak saatler Kurtulmuş'tan Terörsüz Türkiye mesajı Aslan nefes aldı
BD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador ordusu ile birlikte ülkedeki "terör örgütü" olarak tanımlanmış uyuşturucu kartellerine karşı ortak operasyon başlatıldığını duyurdu.

İran eksenli güvenlik endişeleri devam ederken, ABD ordusundan yeni bir operasyon açıklaması daha geldi. ABD Güney Komutanlığı (SOUTHCOM), Ekvador ordusu ile birlikte ülkedeki "terör örgütü" olarak tanımlanmış uyuşturucu kartellerine karşı operasyon başlatıldığını duyurdu. Operasyonun Latin Amerika ve Karayipler'deki uyuşturucu ile mücadele kararlılığını yansıttığı belirtilerek, "ABD ve Ekvador, yarımküre genelinde uzun süredir terör, şiddet ve yolsuzluğa yol açan narko-teröristlerle mücadele etmek için kararlı adımlar atıyor" denildi. Açıklamada, "Ekvador Silahlı Kuvvetleri’nin bu mücadeleye olan sarsılmaz bağlılıklarını, ülkelerindeki narko-teröristlere karşı gösterdikleri cesaret ve kararlılığı takdir ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

