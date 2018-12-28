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ABD ve Çin masaya oturuyor!

ABD ve Çin arasında yaşanan ticari gerilimi azaltmak amacıyla taraflar Ocak ayında bir araya gelecekler.

28 Aralık 2018 Cuma 01:53
ABD ve Çin masaya oturuyor!

ABD ve Çin arasındaki ticari uyuşmazlıklarını aşmak amacıyla taraflar telefon diplomasisine devam ediyorlar. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tarafların Ocak ayında da yüz yüze görüşecekleri duyuruldu. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng yaptığı açıklamada telefon görüşmeleri sürerken tarafların aynı masa etrafında Ocak ayında bir araya gelmek üzere de fikir birliğine vardıklarını söyledi.

Bu çerçevede ABD'li bir heyetin 7 Ocak tarihinde Pekin’e ziyarette bulunacağı belirtildi. ABD'li heyetin Pekin’e yapacağı ziyaret çerçevesinde gerçekleşecek görüşme telefon diplomasisi sonrası ABD Başkanı Donald Trump ve Çin lideri Şi Jinping’in Buenos Aires’teki görüşmesinden bu yana ilk yüz yüze temas olmuş olacak.

Trump, haksız rekabet olduğu ve ABD'nin zarara uğradığı gerekçesiyle Çin mallarına yüksek gümrük vergiler uygulaması getirmiş, bu da Çin ve ABD arasında ticaret savaşlarının başlamasına neden olmuştu. İki ülke ticaret ve gümrük vergileri konusunda bir orta yol bulmaya çalışıyorlar.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 01:53
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. Aires
  3. Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng
  4. ABD ve Çin
  5. ticaret savaşları
  6. ABD
  7. ABD Başkanı Donald Trump
  8. Çin lideri Şi Jinping

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