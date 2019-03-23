ABD ve Avrupa pusuya yattı! "31 Mart'ta Erdoğan'ın gücüne bakacaklar"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "31 Mart'ta Avrupa ve Amerika, Tayyip Erdoğan'ın gücüne bakacak. Tayyip Erdoğan'ın gücü, milletin gücü. O yüzden Tayyip Erdoğan'ı daha da güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Ünal, Karaman merkeze bağlı Akçaşehir Beldesi'nde düzenlenen mitingde, milletle 17 yıldan bugüne kadar yolculuk yaptıklarını belirtti.

AK Parti'nin 17 yıldır büyük hizmetler verdiğine değinen Ünal, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, liderliğinde bir hikayemiz var. AK Parti'nin hikayesi, bir millet aşkı hikayesi. Recep Tayyip Erdoğan'ın hikayesi de milletine aşık bir adamın hikayesi. Çünkü geriye dönüp baktığımızda bu mücadelede aşk olmazsa olmaz. Eğer bu işler aşkla yapılmasaydı bu işler olmazdı. Yeri geldi milletin iradesi üzerindeki vesayetle kavga ettik, mücadele verdik. Yeri geldi darbecilere direndik. Yeri geldi Türkiye'nin düşmanlarına dik durduk, eğilmedik, yenilmedik. Çünkü millet arkamızdaydı. Millet yenilmez, Türkiye eğilmez dedik." diye konuştu.

Türkiye'de 1960 ile 2002 yıllarında 36 hükümetin değiştiğini hatırlatan Ünal, "Ortalama görev süreleri bir buçuk yıl. Bir buçuk yıl görev süresi olan bir hükümet hizmet, istikrar, çözüm üretir mi? Milleti ayağa, devleti ayağa kaldırır mı? Ama bir yiğit çıktı, 14 Ağustos 2001'de AK Parti'nin kurulduğu gün, Recep Tayyip Erdoğan, 'Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' dedi. O günden sonra Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmadı, sorunlar çözüldü." ifadelerini kullandı.

"Bunların bir çivi çakmışlığı var mı?"

Mahir Ünal, bu dönemde sağlık, eğitim, ulaşım ve her alanda sıkıntıların düzeltildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Dert, sıkıntı bitti mi, bitmez. Önemli olan bu dertleri sıkıntıları çıktığı zaman çözmek, derde deva olmak. Sorunları çözmektir asıl olan. Anadolu da bir söz vardır, 'tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz'. Bunların tarlada izi var mı? Bunların bir çivi çakmışlığı var mı? Bunların taş üstüne taş koymuşluğu var mı? Bunlar sürekli konuşuyorlar. Bunların konuşmaktan başka yaptığı bir iş gördünüz mü? Bu milletin derdiyle dertlendiklerini gördünüz mü? Milletin sorunlarını, hassasiyetine karşı duyarlı olduklarını gördünüz mü?"

Bu milletin derdiyle milletin evlatlarının dertlendiklerini aktaran Ünal, "Bunlar PKK, PYD ve YPG ile arkadaşlardır. Bay Kemal, 'Türkiye'nin beka meselesi yok.' diyor. 'Bu PKK, PYD, YPG bize saldırmazlar.' Bu 'bize saldırmazlar' lafı size bir şey hatırlatıyor mu? Bu Pensilvanya'da bir tane var ya hani FETÖ, ne diyordu, 'Haçlılar şehirlerinize saldırmazlar.' FETÖ, Yeni Zelanda'da camide şehit edilen 51 Müslüman için ağzını açmaz. Niye, bu milletten değiller. Bu milletin derdiyle dertlenmezler." değerlendirmesinde bulundu.

"Sandıkta bu milletin iradesinin yansıması çok kıymetli"

Seçimlerde bir oyun bile çok kıymetli olduğunu vurgulayan Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünya 5'ten büyüktür derken mazlumların gür sesi olurken, Allah'a ve milletine güveniyor. 31 Mart'ta Avrupa ve Amerika, Tayyip Erdoğan'ın gücüne bakacak. Tayyip Erdoğan'ın gücü, milletin gücü. O yüzden Tayyip Erdoğan'ı daha da güçlendirmemiz gerekiyor. O yüzden tek oy, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Sandıkta bu milletin iradesinin yansıması çok kıymetli." diye konuştu.

Ünal, Akçaşehir Belediye Başkan adayı Hikmet Yirşen ve belediye meclis üyelerine destek istedi.

Mitinge, AK Parti Karaman milletvekilleri Recep Şeker ve Selman Oğuzhan Eser ile AK Parti Karaman İl Başkanı Mehmet Er ve çok sayıda kişi katıldı.

Ünal, daha sonra Sudurağı Beldesi'nde partisinin açık hava toplantısına katıldı.