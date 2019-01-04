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ABD vatandaşlarını uyardı! Dikkatli olun

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in, yerel yasaları keyfi olarak uyguladığı ve ABD-Çin çifte vatandaşlarına uyguladığı özel kısıtlamalar dolayısıyla Amerikan vatandaşlarını bu ülkeye seyahat ederken dikkatli olmaları yönünde uyardı.

04 Ocak 2019 Cuma 06:13
ABD vatandaşlarını uyardı! Dikkatli olun

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Çin'in, "çıkış yasaklarını" kullanarak Amerikan vatandaşlarının Çin'den ayrılmasına izin vermediği ve bu kişilerin yıllarca bu ülkede mahsur kaldığı iddia edildi.

Çin’in bu yasakları Amerikan vatandaşlarına karşı tehdit unsuru olarak kullandığına dikkat çekilen açıklamada, yasakların hukuki anlaşmazlıklara ilişkin davaların Çinli tarafların lehine sonuçlanması için de kullanıldığı belirtildi.

Açıklamada, Amerikan vatandaşlarının iddia edilen suçlarına ilişkin konsolosluk yardımı dahi almalarına izin verilmeden tutuklanabildiği öne sürülerek, ayrıca devlet güvenliğini ilgilendiren konularda Amerikan vatandaşlarının uzun sorgulamalara ve tutukluluk sürelerine maruz kalabileceği ifade edildi.

Amerikan vatandaşlarının elektronik mesajlarının bile yakalanma veya sınır dışı edilme gerekçesi gösterilebileceği öne sürülen açıklamada, "Sincan'ın Uygur ve Tibet Özerk bölgelerinde güvenlik kontrolleri ve polis varlığının artırılması gibi ek güvenlik önlemleri yaygın. Yetkililer çok kısa sürede sokağa çıkma yasağı ve seyahat kısıtlaması uygulayabiliyor." denildi.

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Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 06:13
  1. abd
  2. çin
  3. uyarı
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