  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’
Gündem

ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’

Almanya'da yayın yapan Süddeustche Zeitung isimli gazete Türk düşmanlığını abarttı. ABD üzerinden Ankara’ya tehdit etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 07:30:00 -
ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’

Alman gazetesi, Süddeustche Zeitung yine Türkiye'yi hedef aldı. Küstah gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Milli menfaatlerine göre davranıyor" ifadesiyle suçladı.

Türk düşmanlığını abartan Alman medyası ABD üzerinden Ankara'ya tehdide kalkıştı.

İşte Süddeustche Zeitung'daki yazıdan skandal ifadeler;

-Biden güç dengesini ve Erdoğan'ın niyetini biliyor. Türkiye bölgeye hakim olmak istiyor.

-Suriye, Libya ve Irak'a müdahale ediyor. ABD'nin müttefiki SDG ile savaşıyor.

-Milli menfaatleri çerçevesinde NATO ve ABD'ye rağmen oyun kurmaya çalışıyor.

-S-400'lerle ilgili ne Trump ne de Avrupa Birliği (AB) tepki verebildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

sukru

Şu alman gazetesini okuyupta partisinin dış politikada kimlere hizmet ettiğini gören muhalifler varmı acaba.
  • Yanıtla

hsyn

tabii ki Türkiye'nin menfaatlerini koruyacak..bize parasını ödediğimiz halde f35 leri vermeyen, terör örgütlerine ise binlerce tır silahı bedava veren sözde müttefik özde en büyük düşmanımız ABD bin çıkarını mi koruyacaktı.ulkesini seven adam böyle olur.sonuna kadar arkasındayız.ornek Türkiye.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Güldür Güldür'e sert tepki!
Gündem

Güldür Güldür'e sert tepki! "Bu edepsizliktir, aşağılıklar özür dileyin"

Türk Diyanet Vakıf-Sen Bursa Şube Başkanı Hilmi Şanlı, “Güldür Güldür” adlı sözde komedi programında sarık ve cübbe giyilerek din, din görev..
Dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili İslam Memiş’ten bomba tahmin
Ekonomi

Dikkat! Altın fiyatlarıyla ilgili İslam Memiş’ten bomba tahmin

Altın fiyatları artacak mı? Altın fiyatları düşecek mi? sorularının yanıtları araştırılırken Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş’ten..
BOTAŞ yatırımına onay
Ekonomi

BOTAŞ yatırımına onay

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) 2021 iletim şebekesi yatırımlarını onayladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay