ABD üzerinden Ankara’ya tehdit... ‘Erdoğan her şeye rağmen oyun kuruyor!’
Almanya'da yayın yapan Süddeustche Zeitung isimli gazete Türk düşmanlığını abarttı. ABD üzerinden Ankara’ya tehdit etti.
Alman gazetesi, Süddeustche Zeitung yine Türkiye'yi hedef aldı. Küstah gazete Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Milli menfaatlerine göre davranıyor" ifadesiyle suçladı.
Türk düşmanlığını abartan Alman medyası ABD üzerinden Ankara'ya tehdide kalkıştı.
İşte Süddeustche Zeitung'daki yazıdan skandal ifadeler;
-Biden güç dengesini ve Erdoğan'ın niyetini biliyor. Türkiye bölgeye hakim olmak istiyor.
-Suriye, Libya ve Irak'a müdahale ediyor. ABD'nin müttefiki SDG ile savaşıyor.
-Milli menfaatleri çerçevesinde NATO ve ABD'ye rağmen oyun kurmaya çalışıyor.
-S-400'lerle ilgili ne Trump ne de Avrupa Birliği (AB) tepki verebildi