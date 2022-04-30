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Dünya ABD üssüne roketli saldırı
Dünya

ABD üssüne roketli saldırı

Irak'ın Anbar vilayetinde ABD güçlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-30 22:25:00 -
ABD üssüne roketli saldırı

Irak’ın Anber vilayetindeki Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne saldırı düzenlendi. ABD’nin konuşlu olduğu askeri üsse düzenlenen saldırıda roketlerin üssün çevresine düştüğü belirtilirken, olayda can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

General Kasım Süleymani’nin 2020 yılının başında Irak’ın başkenti Bağdat’ta ABD tarafından öldürülmesinin ardından, Irak’taki ABD askeri üsleri kimliği belirsiz gruplar tarafından saldırıya maruz kalıyor.

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