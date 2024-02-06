ABD ülkesinden füze: aldıkları bakın nasıl hedefleri vuramıyor! Dünya füzesini Konuşuyor! Meğer sebebi buymuş

İnsansız hava aracı tedariki için Amerika Birleşik Devletleri’nin kapısını çalan Güney Asya ülkesi Hindistan, “ifşa” kabusu yaşıyor.

ABD'nin 31 adet MQ-9B Sky Guardian SİHA, 170 adet AGM-114R Hellfire füzesi ve 310 adet GBU-39B/B Lazer Minyatür Bomba satışına ilişkin bilgileri kamuoyuna duyurması Hindistan'da tartışmalara neden oldu.

Star-com-tr’nin haberine göre; 4 milyar dolar maliyetli SİHA ve füze anlaşmasına dair bilgilerin ABD tarafından duyurulması Hindistan kamuoyunda tepkiyle karşılanırken, Hint basını "Hindistan'ın MQ-9B SİHA anlaşması, bilgi ifşası nedeniyle güvenlik endişelerini artırıyor" başlıklı haberiyle konuyu gündeme taşıdı.

HİNTLİLER İFŞA OLDU, PAKİSTAN’IN SİHA GÜCÜ SIR

Basına konuşan kaynaklar, bu tür bilgilerin paylaşılmasının Pakistan'ın Hindistan'a ait insansız hava aracı kapasitesi ve yeteneklerinden haberdar olabileceğini kaydetti.

Endişe kaynağının Pakistan'ın Türkiye'den aldığı AKINCI ve Bayraktar TB2 olduğunu dile getiren Hint basını, "Pakistan'ın Türkiye'den 6-7 adet Bayraktar Akıncı insansız hava aracı teslim aldığı tahmin ediliyor. Pakistan'ın bu insansız hava araçlarını Lahor yakınlarında konuşlandırmak üzere hazırladığı bildiriliyor. Bayraktar insansız hava aracına hangi füzelerin ve silahların yerleştirildiği ve bu paketin ne kadarının teslim alındığı açıklanmadı" ifadelerini kullandı.

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Bayraktar TB2 İHA'larının Pakistan tatbikatında yer aldığına atıfta bulunan Hint basını, Türkiye-Pakistan arasında İHA anlaşmasına ilişkin detayların açıklanmamasına dikkat çekti.28 Eylül 2022 tarihinde Pakistan Hava Kuvvetleri, gelecekteki savaş zorluklarını göz önünde bulundurarak operasyonel bir Hava Savunma tatbikatı gerçekleştirmişti.

Tatbikatta, Pakistan’ın Türkiye’den satın aldığı Bayraktar TB2 SİHA, ilk kez görüntülenmişti.