0553 313 94 23

ABD Türkiye’yi eski rotasına sokmak istiyor

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli, ABD’nin Andrew Brunson’ı bahane ederek Türkiye’ye karşı uluslararası alanda oynamaya çalıştığı oyunu Akit’e değerlendirdi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:41
ABD Türkiye’yi eski rotasına sokmak istiyor

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

ABD’nin, Andrew Brunson isimli papazı bahane ederek Türkiye’ye karşı uluslararası alanda uygulamaya koyduğu projeyi Akit’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli, “ABD artık uluslararası sistemin hasta adamıdır” dedi.

 

ABD’nin Türkiye olmadan bölgeden hiçbir başarıya ulaşamayacağını iyi bildiğini belirten Adıbelli, “ABD Ortadoğu’yu yeniden kurgularken, 3’lü planda ABD, İsrail ve Türkiye ekseninde çalışmalar yaptı. Fakat Türkiye, jeopolitik gerçeklerin ışığı altında, dış politikasın doğrudan Ankara merkezli dizayn etmeye başlaması ve milli menfaatlerini öne koymasıyla bu tarz oluşumlara sıcak bakmamaya başladı. ABD’nin hazmedemediği olay, şimdiye kadar kendiyle birlikte hareket eden Türkiye’nin, ABD’yi terk etmiş ve yeni dünya adı verilen döneme göz kırpmış olmasıdır. Türkiye’nin bu yeni dünyaya kayması ABD’nin bu siyaseti uygulama sebeplerinden bir tanesi. Bu mesele eski dünya ile yeni dünyanın güç mücadelesi” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:41
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Andrew Brunson
  4. Türkiye
  5. Akit
  6. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli
  7. Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbell

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    1. İstanbul trafiğine maç düzenlemesi
    2. 'CHP Masonik bir örgütlenmedir'
    3. Bursalı postacılardan renkli ayakkabı..
    4. Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme sesleri
    5. 'Trump ve Putin gizlice konuştular'
    6. Barcelona'dan Pogba'ya büyük teklif
    7. Beşiktaş, Mario Gomez için bir kez..
    8. Ali başkan Barça'lı Marlon için devrede
    9. Dev transfer gerçekleşti! Tarihin en..
    10. Ortadoğu Teknik Üniversitesi taban..
    11. İşte, Kılıçdaroğlu'nun paçasını..
    12. Sirke lekesi nasıl çıkarılır?
    13. Adnan Menderes Üniversitesi taban..
    14. Cüneyt Arkın sağlık durumu nasıl?
    15. Şanlıurfa'da korkunç ölüm! Babasının..
    16. İstanbulluları şoka sokan görüntü! O..
    17. İran Meclisi'nden flaş karar! Azledildi
    18. Batı'nın Libya'daki köpekleri bu kez..
    19. 22. dönem POMEM mülakat sonuçları..
    20. Pamukkale Üniversiteleri taban..
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    Türkiye'nin yaptırım restinin ardından ABD ile ön mutabakat sağlandı!
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    'Eyvah Türkler geliyor'
    'Eyvah Türkler geliyor'
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?
    Livaneli’ye 5816 Yok mu?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir! Yurt dışına çıkma yasağı da getirildi
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde
    Kanunen suç ama takan yok! Rezillik her yerde