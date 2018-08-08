ABD Türkiye’yi eski rotasına sokmak istiyor

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

ABD’nin, Andrew Brunson isimli papazı bahane ederek Türkiye’ye karşı uluslararası alanda uygulamaya koyduğu projeyi Akit’e değerlendiren Uluslararası İlişkiler Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Barış Adıbelli, “ABD artık uluslararası sistemin hasta adamıdır” dedi.

ABD’nin Türkiye olmadan bölgeden hiçbir başarıya ulaşamayacağını iyi bildiğini belirten Adıbelli, “ABD Ortadoğu’yu yeniden kurgularken, 3’lü planda ABD, İsrail ve Türkiye ekseninde çalışmalar yaptı. Fakat Türkiye, jeopolitik gerçeklerin ışığı altında, dış politikasın doğrudan Ankara merkezli dizayn etmeye başlaması ve milli menfaatlerini öne koymasıyla bu tarz oluşumlara sıcak bakmamaya başladı. ABD’nin hazmedemediği olay, şimdiye kadar kendiyle birlikte hareket eden Türkiye’nin, ABD’yi terk etmiş ve yeni dünya adı verilen döneme göz kırpmış olmasıdır. Türkiye’nin bu yeni dünyaya kayması ABD’nin bu siyaseti uygulama sebeplerinden bir tanesi. Bu mesele eski dünya ile yeni dünyanın güç mücadelesi” ifadelerini kullandı.