ABD, Türkiye’de yeni bir kalkışma mı planlıyor?

Mehmet Özmen yeniakit.com.tr

Türkiye, hava sahasının güvenliği için S-400 savunma sistemlerini aldığı gerekçesiyle ABD tarafından cezalandırılmak isteniyor. Trump yönetiminin, Türkiye’ye karşı askeri ve ekonomik yaptırımları devreye sokacağı belirtilirken, önemli stratejistler de yaptırımlardan umduğunu bulamaması halinde ABD’nin Türkiye’de yeni bir darbe girişimi tezgahlayabileceğine dikkat çekiyorlar.

ABD, Türkiye’de bir darbeyi organize eder mi?

“S-400’ler nedeniyle cezalandırmak isteyen ABD yönetimi, Türkiye’de bir darbeyi organize edebilir mi?” sorusuna cevap veren Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, “Türkiye’nin S-400’leri aldığı gerecekçesiyle ABD’nin bir darbe girişiminde bulanacağını sanmıyorum fakat Türkiye, hem ekonomik, askeri ve siyaseten köşeye sıkıştırılmaya çalışılacaktır. Bu sıkıştırma sonucunda ise bazı mihraklardan bir takım şeyler gelebilir.” dedi.

“Türkiye halkı yönlendirilmeye çalışılıyor”

Türkiye’de bazı isimlerin “S-400’ü almayalım. Alın, depoya koyun” şeklinde açıklamalar yaptığına dikkat çeken İsmail Hakkı Pekin, “Benzer şekilde yorumlar yapılarak Türkiye halkı yönlendirilmeye çalışılıyor. Türkiye’de bir kargaşa oluşturmak ve ardından ise bu kargaşayı önlemek için o mihraklar devreye girip ‘Türkiye’yi kurtaralım’ gibi söylemlerle bir kalkışma planlanıyor olabilirler. Türkiye olarak her şeye hazırlıklı olmalıyız. Devletin ve iktidarın bu konuda tedbir alması gerek. Ekonomik manipülasyonlar ve siyasi olaylara karşı tüm Türkiye uyanık olmalı.” şeklinde konuştu.

“Bir kalkışmaya, bir darbeye girişebilirler”

Türkiye’yi hem içeride ve hem dışarıda meşgul etmek istediklerini belirten İsmail Hakkı Pekin, “Bu bağlamda şöyle bir şey ortaya çıkabilir; Türkiye’yi Suriye’de etkisiz hale getirilebilirler ya da Suriye’de farklı bir şey içerisine çekilebilirler. Yine o aynı mihraklar bunu bahane ederek bir kalkışmada bulunabilir. Çünkü yavaş yavaş Türkiye’de ‘Suriye’de işimiz ne? Biz niye bunları yapıyoruz? S-400 niye alıyoruz?’ şeklinde halka yönelik propagandalar devam ediyor. Yarın ekonomik manipülasyonlarla birlikte bu tür faaliyetler devreye girince, şehitler vermeye ve bir takım komplolar yapılmaya başlayınca o zaman insanlar ‘halkın da desteği var’ diyerek bir kalkışmaya, bir darbeye girişebilirler.” dedi.

“Yeni bir darbe girişiminde FETÖ etkin olabilir”

Genelkurmay eski İstihbarat Başkanı emekli Korgeneral İsmail Hakkı Pekin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yeni bir darbe girişiminde FETÖ etkin olabilir mi? Evet olabilir. Yeni bir darbe girişimi için FETÖ’nün yurtdışına kaçmış isimleri etkili olabilir. Bir sürü insanın cezaevlerine atılması, cezaevlerine atılan insanların ailelerinin para bulamaması, işlerinden atılması gibi meseleleri darbe için kullanabilirler. Türkiye kalkışmanın yaşanabileceği bir ortama doğru itilebilir. Gezi gibi sivil toplum ve TSK içerisindeki bazı silahlı unsurların desteğiyle önümüzdeki aylarda Türkiye bir kalkışmayla karşı karşıya kalabilir.”