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Gündem Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı
Gündem

Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

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Hakan Fidan İsrail'in uykularını kaçırdı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Suriye'nin Kuneytra kırsalında baskınlar düzenledi. Siyonistlerin provokasyonu sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Suriyeli mevkidaşı Şeybani ile Ankara'da görüştü.

 

TERÖR DEVLETİ İSRAİL'DEN TEHLİKELİ PROVOKASYON 

İsrail ordusunun, Suriye’nin güneyindeki Kuneytra ilinin kırsalında yer alan yerleşim yerlerine baskınlar düzenlediği ve boş arazilere taciz atışları yaptığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İsrail güçleri, Kuneytra'nın kuzey kırsalında bulunan es-Samedaniyye, Ayn Zivan, Cıbata el-Haşab, Tel Kurum ile Cebe köylerinde baskınlar gerçekleştirdi. Ayn Zivan köyünde ise 8 askeri araçtan oluşan bir devriye evlerde arama yaptı.

İsrail ordusuna ait tanklardan, Samedaniyye köyündeki boş arazilere top atışı gerçekleştirilirken, saldırılarda maddi hasar veya can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

 

İsrail ordusu, Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından geçen bir yıl içinde Kuneytra ile Dera illerinde 9 askeri üs kurarak yaklaşık 12 bin dönüm araziyi işgal etti.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalına düzenlediği baskınlarla ve sivillere yönelik saldırılarla 1974 Ayrılma Anlaşması'nı ihlal ettiğini belirtiyor.

İsrail'in işgal ettiği tüm Suriye topraklarından çekilmesi yönündeki talebini yineleyen Şam yönetimi, uluslararası toplumu da Tel Aviv'in saldırgan uygulamalarına karşı sorumluluk almaya çağırıyor.

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İsrail'den Suriye provokasyonu
İsrail'den Suriye provokasyonu

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İsrail'den Suriye provokasyonu

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Yorumlar

sercan

Şikayet bir zaafiyettir.İsrail gazzeyi BM 'e şikayet ediyor mu? Güçlü ülke gereğini yapar.Başka bir ülkenin topraklarını işgal ediyorsa anında müdahale edilmeldir.

ElAlem

Sayin H.Fidan MİT baskani olarak oyun kurucusuyuz diyerek Esed rejimini ABD ile birlikte yikarak zayıf bir Suriye kurdular. Bu zayıf Suriyeyi İsrail işgal ediyor. Sayin H.Fidan şimdi Dişişleri Bakanı olarak laftan başka ne üretiyor? Bilerek Esed rejimini yıkıp zayıf bir Suriyeyi kurarak İsraile yavaş yavaş yediren sayın H.Fidan degil mi bunu tabi ki Cumhurbaşkanımızin izni ile yapmıştır. Amaç ne olursa olsun sonuçta Suriye İsraile açıkça peşkeş çekiliyor ama İsrail karşıtı laf çok eylem yok. İsrail 20-30 yıl sonra Türkiye'nin yeni komşusu olursa zaten ortada hesap verecek kimse de kalmayacak onun için şimdiden hesap sorulmalı. Beyler sizler neden İsrailin çikarlari için çalistiniz?
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