"ABD teknoloji savaşını sürdürecek"

Bakanlığın, Çin'de yaygın kullanılan sosyal mesajlaşma uygulaması WeChat'taki hesabından yapılan paylaşımda, ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo'nun ağustosta Pekin'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından "Çin'e ileri teknoloji çipleri satmayacaklarını" dile getirmesinin yeni yaptırımların habercisi olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "ABD, öngörülebilir gelecekte, hegemonyasını koruyabilmek için küreselleşme karşıtı, Çin ile ekonomik bağları koparmaya yönelik çabasını sürdürecek." ifadesi yer aldı.

Raimondo'nun, Çinli teknoloji şirketi Huawei'in ürettiği çiplerle çalışan akıllı telefon modellerini, o Çin'deyken duyurmasından dolayı rahatsızlığını dile getirdiği hatırlatılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yakın zaman önce Huawei, aralarında yeni akıllı telefon modeli Mate 60 Pro'nun da olduğu bazı tüketici ürünlerini kamuoyuna duyurarak yarı iletkenler alanında Çin adına önemli atılım gerçekleştirdi. Raimondo, ziyaretin ardından ülkesine döndüğünde 'ABD'nin ileri teknoloji çiplerini Çin'e satmayacağını' deklare etti, ayrıca Huawei'in yeni akıllı telefonlarını onun ziyareti sırasında duyurmasından 'rahatsız olduğunu' söyledi."

Paylaşımda, "teknoloji savaşının umulan doğrultuda gelişmediği", "ABD açısından zaferin giderek zorlaştığı" değerlendirmelerine ek olarak "ABD, yeni yaptırımlara ve baskı politikalarına hazırlanıyor." öngörüsüne yer verildi.

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İstihbarattan sorumlu kurumun mesajı, ABD Ticaret Bakanlığının, geçen yıl çip üreticisi 31 Çinli şirketi ihracat kontrolü listesine almasının yıl dönümüne denk geldi.

Çip savaşı

ABD yönetimi, 10 Ağustos 2022'de onaylanarak yürürlüğe giren Çip ve Bilim Yasası’nın ardından Çinli üreticilerin, ileri çip teknolojilerine erişimine getirdiği kısıtlamalarla Pekin’in bu sektördeki teknolojik kabiliyetine set çekme niyetini açıkça ortaya koymuştu.

ABD Ticaret Bakanlığına bağlı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), 7 Ekim 2022'de yayımladığı duyuruda, aralarında Çin’in en büyük hafıza çipi üreticisi Yangzte Memory Technologies, en büyük yarı iletken donanım üreticisi Naura Technology Group’un bulunduğu 31 şirket ve kurumun İhracat Kontrol Listesi’ne alındığını bildirmişti.

Başkan Joe Biden, bu yıl 10 Ağustos'ta, Çip ve Bilim Yasası'nın kabulünün yıl dönümünde imzaladığı başkanlık kararnamesiyle, yarı iletkenler ve mikro-elektronik, kuantum bilgi teknolojileri ile belirli yapay zeka sistemlerinin olduğu üç kritik teknoloji alanında Amerikan şirketlerinin Çin'e girişim sermayesi ve hisse ortaklığı yatırımlarına da kısıtlama getirmişti.