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Dünya ABD, Suriye'de 60 yaşındaki çobanı 'yanlışlıkla' öldürdü!
Dünya

ABD, Suriye'de 60 yaşındaki çobanı 'yanlışlıkla' öldürdü!

Yeniakit Publisher
2023-05-04 10:44:00 -
ABD, Suriye'de 60 yaşındaki çobanı 'yanlışlıkla' öldürdü!

ABD, Suriye'nin kuzeyinde düzenlediği saldırıda "üst düzey El Kaide lideri"ni öldürdüğünü öne sürerken yerel kaynaklar hayatını kaybeden kişinin 60 yaşındaki sivil bir çoban olduğunu bildirdi. ABD'nin yanlış bilgiye dayanarak çobanı öldürdüğü bildirildi.

ABD'nin Suriye'nin İdlib şehri kırsalında düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada ise dün Suriye'nin kuzeybatısında gerçekleştirilen hava saldırısında "üst düzey El Kaide yöneticisinin"nin öldürüldüğü iddia edildi.

Ancak yerel kaynaklar, dün ABD'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kırsalında düzenlediği saldırı sonucu 60 yaşındaki sivil bir çobanın öldürüldüğünü açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), ABD'nin İdlib'in Kurkaniye'ye yönelik düzenlediği saldırı sırasında koyunlarını otlatan 60 yaşındaki Lütfi Hasan Mastu'nun yaşamını yitirdiğini belirtti.

SOHR'a göre, saldırının gerçekleştirildiği köydeki halk, ABD hava saldırısında öldüğü belirtilen sivilin herhangi bir silahlı oluşuma bağlı olmadığını kaydetti.
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Beyaz Baretliler ekibi de, saldırı sonucunda Mastu'nun hayatını kaybettiğini doğruladı.

Beyaz Baretliler ayrıca saldırıda birçok koyunun da telef olduğunu bildirdi.

Kaynak: Mepa News

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