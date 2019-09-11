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"ABD savaşı savunanların bir faydasının olmadığını anlamalıdır"

- İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:"ABD, savaş isteğinin ve savaşı savunanların bir faydasının olmadığını anlamalıdır. ABD, savaş yanlılarını bir kenara bırakmalı. Savaş ve maksimum baskı siyasetini terk etmelidir"

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:35
"ABD savaşı savunanların bir faydasının olmadığını anlamalıdır"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin savaş yanlılarını bir kenara bırakması ve maksimum baskı siyasetini terk etmesi gerektiğini söyledi.

Başkent Tahran'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Ruhani, nükleer anlaşma ve ABD'nin politikalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

ABD'nin baskılarını artırması durumunda "direniş yolunu" tercih edeceklerini söyleyen Ruhani, "ABD, savaş isteğinin ve savaşı savunanların bir faydasının olmadığını anlamalıdır. ABD, savaş yanlılarını bir kenara bırakmalı. Savaş ve maksimum baskı siyasetini terk etmelidir." ifadelerini kullandı.

İran'ın barışçıl nükleer teknolojiden yararlanmak istediğini ve nükleer anlaşmada "taahhüde karşılık taahhüt mantığını benimsediklerini" aktaran Ruhani, şöyle devam etti:

"Onlar taahhütlerine uyarsa biz de uyarız, onlar eksik uygularsa biz de aynısını yaparız. İran'ın üçüncü adımı en önemli adım olarak sayılmaktadır ve önceki iki adımla kıyaslanamaz. Gerekirse gelecekte yeni adımları da atacağız."

Ruhani, ağır baskı altında oldukları bir süreçte bazı aşırılık yanlılarına ve halka zarar veren yollara itibar edilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Halkımız yeterince sıkıntı ve zorluk yaşamaktadır. Makul olmayan yolların izlenerek halkın daha fazla problemle karşı karşıya kalmasına izin verilmemelidir." diye konuştu.

Hasan Ruhani, 2020 yılında yapılacak Meclis seçimleri için de halka katılım çağrısı yaparak, haklarını en iyi savunacak isimleri tercih etmelerini ve seçimleri önemsemelerini istedi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:35
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