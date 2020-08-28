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Dünya ABD Rusya'ya sert tepki gösterdi: Tehlikeli ve kabul edilemez
Dünya

ABD Rusya'ya sert tepki gösterdi: Tehlikeli ve kabul edilemez

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı , Suriye'de salı günü Rus askeri aracının Amerikan ordusuna ait bir araca çarparak 4 Amerikan askerinin yaralanmasına neden olmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 01:50:00 -
ABD Rusya'ya sert tepki gösterdi: Tehlikeli ve kabul edilemez

Salı günü Suriye'nin doğusunda meydana Rus askeri aracının ABD askeri aracına çarpamasıyla iligili olarak Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, bir açıklamada bulundu.

"Tehlikeli ve kabul edilemez"

Hoffman, yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin salı günü Suriye'deki çatışmasızlık angajman kurallarını ihlal ettini belirterek, provokatif eylemlerle ABD ordu mensuplarını yaraladığını ve Ruslara hareketlerinin tehlikeli ve kabul edilemez olduğunun Rusya'ya iletildiğini söyledi.

ABD'nin Suriye'deki angajman kurallarına uyduğunu belirten Hoffman, ABD askerlerini soğuk kanlı davrandıkları için tebrik etti.

Hoffman, askerlerinin güvenliğini tehlikeye atacak bir durum bulunduğunda, askerlerinin kendilerini savunma hakkına saklı tuttuklarını vurguladı.

Salı günü Suriye'nin doğusunda ABD askeri konvoyu ve Rus askeri konvoyu karşı karşıya gelmiş, araçların çarpışması sonucu 4 ABD askeri yaralanmıştı.

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