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Dünya ABD, Rusya'nın müsteşarını sınır dışı ediyor
Dünya

ABD, Rusya'nın müsteşarını sınır dışı ediyor

ABD, Moskova Büyükelçiliğindeki diplomatının sınır dışı edilmesine karşılık olarak, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 23:14:00 -
ABD, Rusya'nın müsteşarını sınır dışı ediyor

ABD, Moskova Büyükelçiliğindeki diplomatının sınır dışı edilmesine karşılık olarak, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın, ay başında ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı etmesine karşılık verdiklerini duyurdu.

Rusya'nın Washington Büyükelçiliğinde "2 numaralı isim" konumundaki Büyükelçilik Müsteşarı Sergey Trepelkov'u sınır dışı edeceklerini kaydeden yetkili, bu kararın, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon ile ilişkili olmadığını da sözlerine ekledi.

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