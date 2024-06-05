ABD, Roma İmparatorluğu’yla aynı kaderi mi paylaşacak?

Zaman ve coğrafya bakımından ayrışsalar da, Roma İmparatorluğu ve ABD arasında çarpıcı benzerlikler bulunuyor.

Özellikle ekonomik anlamda küresel çapta yaşadığı görece gerileme, ABD’nin eski gücünde olmadığı ve dünya liderliğini devredeceği varsayımını güçlendiriyor.

Finansgundem.com’un derlediği bilgilere göre, Roma İmparatorluğu ve ABD, tarihin en güçlü iki organizasyonu olarak kabul ediliyor. Zamana ve coğrafyaya göre ayrılmış olsalar da yükselişleri, gelişme dönemleri ve potansiyel düşüşleri arasında bazı çarpıcı paralellikler bulunuyor.

Paralellikler ve farklılıklar

ABD’li yatırımcı ve yazar Steve Burns’ün New Trader U’da yer alan makalesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin son 40 yılına odaklanarak bu iki güçlü medeniyet arasındaki benzerlik ve farklılıklara odaklanıyor.

Siyasi istikrarsızlık ve yozlaşma

Roma İmparatorluğu özellikle ileriki yıllarında önemli siyasi istikrarsızlıklarla karşı karşıya kaldı. İmparatorlukta, çoğu yozlaşmış, etkisiz ya da bu kadar geniş ve çok çeşitli bir ülkeyi yönetemeyecek durumda olan imparatorların hızlı bir şekilde değiştiği görüldü. Yolsuzluk yaygındı; yetkililer konumlarını genellikle kamu yararı yerine kişisel kazanç için kullanıyordu.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde de siyasi sistemin istikrarı ve etkinliğinde bir düşüş görüldü. Son kırk yılda kutuplaşma arttı ve kurumlara olan güven azaldı. Yolsuzluk, Roma'daki kadar yaygın olmasa da, çeşitli hükümet sektörlerinde endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Ekonomik eşitsizlik ve mücadeleler

Roma'da zenginlik büyük ölçüde birkaç elitin elinde toplanmıştı. Nüfusun çoğunluğunun yoksulluk içinde yaşaması toplumsal huzursuzluğa ve kızgınlığa yol açtı. Bu eşitsizlik, alt sınıflara orantısız bir yük getiren Roma'nın vergi sistemi tarafından daha da kötüleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gelir eşitsizliği son kırk yıldır artıyor; zenginler daha da zenginleşiyor, fakirler daha da fakirleşiyor. Bu durum sosyal gerilimlere ve ülkenin ekonomik sisteminin uzun vadeli istikrarına ilişkin endişelere yol açıyor.

Para politikası ve enflasyon

Roma İmparatorluğu özellikle ileriki yıllarında enflasyonla mücadele etti. Bunun temel nedeni imparatorluğun para biriminin değerini düşürmesiydi; savaşları veya diğer masrafları finanse etmek için madeni paraların değerli metal içeriği azaltılmıştı. Bu da paraya olan güvenin kaybolmasına ve ekonomik sıkıntılara yol açtı.

Roma Dinarı'nın (gümüş sikke) satın alma gücündeki düşüş enflasyon, para biriminin değer kaybetmesi ve ekonomik istikrarsızlık gibi çeşitli faktörlerden kaynaklandı. Roma İmparatorluğu genişledikçe askeri, idari ve altyapıyla ilgili artan harcamalarla karşı karşıya kaldı. Bu masrafları finanse etmek için Roma hükümeti sık sık dinar’ın değerini düşürmeye başvurdu; bu, madeni paranın gümüş içeriğini azaltmayı da içeriyordu.

Başlangıçta dinar neredeyse saf gümüşten yapılıyordu ancak zamanla madeni paradaki gümüş yüzdesi giderek azaldı. Gümüşü bakır gibi baz metallerle karıştırarak, Roma hükümeti aynı miktarda daha fazla gümüş para basarak para arzını etkili bir şekilde artırma yolunu seçti. Ancak para birimindeki bu değer kaybı, madeni paraların gerçek değerinin nominal değerinden düşük olması nedeniyle enflasyona yol açtı. Artan para arzı dinarın satın alma gücünü azalttı.

Enflasyon, artan maliyetleri karşılamak için uygulanan ancak çoğunlukla kıtlık ve karaborsa yaratma gibi istenmeyen etkiye sahip olan ücret ve fiyat kontrolleri gibi diğer ekonomik faktörler tarafından daha da kötüleştirildi. Roma hükümeti ayrıca vergileri etkili bir şekilde toplamakta da zorlandı; bu da daha fazla mali sıkıntıya ve para biriminin değerinin düşürülmesine giderek daha fazla bağımlı olunmasına yol açtı.

Dinar’ın değeri düştükçe insanlar para birimine olan güvenini kaybetmeye başladı. Bu durum ticari ve ekonomik faaliyetlerde genel bir düşüşe yol açtı. İnsanlar altın ve külçe gümüş gibi daha değerli malları istiflemeye başladı ve tüccarlar değeri düşen para birimini kabul etme konusunda isteksiz hale geldi. Dinar’ın satın alma gücü düşmeye devam ettikçe bu, genel ekonomik istikrarsızlığa ve sonunda Roma İmparatorluğu'nun gerilemesine katkıda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, Roma'nın yaşadığı para birimi değer kaybının aynısını yaşadı. 1934 Altın Rezerv Yasası'nın kabulü, Amerikan halkının artık mücevher ve koleksiyon paraları dışında altın tutamayacağı anlamına geliyordu.

Gümüş sertifikaları Amerika Birleşik Devletleri'nde 1878 yılında bir para birimi olarak kullanılmaya başlandı. Bu sertifikalar belirli bir miktarda külçe gümüşü temsil ediyordu ve fiziksel gümüşe çevrilebiliyordu. Gümüş sertifikaların para birimi olarak kullanımı 1960'lı yıllara kadar devam etti. Yeni gümüş sertifikalarının ihracı 1964'te durduruldu ve ABD para biriminin değerli metallerle desteklenmesi zorunluluğunu ortadan kaldıran 1965 Madeni Para Yasası'ndan (Coinage Act) sonra bir para birimi olarak kullanımdan kaldırıldı. Halihazırda verilmiş olan gümüş sertifikalar yasal ödeme aracı olarak kaldı ve para birimi olarak kullanılabildi. Ayrıca, 1964'te yüzde 90 gümüşten madeni para basılması durduruldu ve 1969'da dolar, yarım dolar ve nikel kaplı bakırdan yapılan on sentlerle birlikte aşamalı olarak kaldırıldı. Bu, Roma Dinarı gibi paranın değerinin düşürülmesi anlamına geliyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, 15 Ağustos 1971'de diğer merkez bankalarının ABD Doları’nı altına çevirmesine izin vermeyi durdurdu. Bu, Başkan Richard Nixon'un, Bretton Woods sabit döviz kuru sistemini etkili bir şekilde sona erdiren ve ABD'yi altın standardından çıkaran ‘Nixon Şoku’ zamanı olarak kabul edildi. Bu, yabancı hükümetlerin artık ABD Doları’nı altınla değiştiremeyeceği anlamına geliyordu. ABD Doları yasal para birimi haline geldi ve 1970'lerde enflasyon arttı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde altın sahipliğine ilişkin sınırlama, Başkan Gerald Ford'un, Kongre Yasası ile altın paraların, külçelerin ve sertifikaların özel mülkiyetini yasallaştıran bir yasa tasarısını imzalamasının ardından yürürlükten kaldırıldı.

Enflasyon, özellikle 2008 mali krizi ve son salgın sonrasında devam etti. Amerikan Merkez Bankası’nın düşük faiz oranlarına ve niceliksel genişlemeye odaklanan para politikaları, enflasyonu ve potansiyel uzun vadeli ekonomik istikrarsızlığı artırdı.

Askeri kapsam ve kaynak tahsisi

Roma ordusu geniş imparatorluğun her yerine yayılmış olduğundan zayıfladı. Sürekli savaş ve sınırlarını koruma ihtiyacı, altyapı veya sosyal programlar gibi başka amaçlarla kullanılabilecek kaynakları tüketti. Sonunda Roma'nın aşırı genişleyen ordusu onun gerilemesine katkıda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana önemli bir küresel güç olarak askeri varlığını sürdürüyor. Ancak son yıllarda eleştirmenler, ülkenin askeri taahhütlerinin aşırı genişlediğini ve maliyetli hale geldiğini, bunun da kaynakları kritik iç ihtiyaçlardan uzaklaştırdığını ileri sürüyor.

Demografik değişimler ve göç

Roma İmparatorluğu göç, hastalık ve diğer faktörler nedeniyle nüfusta azalma ve demografik değişiklikler yaşadı. Bu değişimler, yeni nüfus ve kültürlerin geleneksel Roma yaşam tarzına karışmasıyla Roma'nın ekonomisini ve sosyal dokusunu etkiledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde son 40 yılda yaşanan demografik değişiklikler arasında yaşlanan nüfus, yavaşlayan doğum oranları ve artan göç yer alıyor. Bu değişiklikler göç politikası, kültürel asimilasyon ve Amerikan kimliğinin geleceği konularında tartışmalara yol açıyor.

Altyapı zorlukları

Kaynaklar azaldıkça Roma'nın yollar, su kemerleri ve kamu binaları da dahil olmak üzere geniş altyapısının bakımı giderek zorlaştı. İmparatorluk, yaşlanan altyapısının taleplerini karşılamakta zorlandı ve sonuçta bu süreç, imparatorluğun çöküşüne katkıda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri, yaşlanan altyapısı nedeniyle benzer zorluklarla karşı karşıya. Köprüler, yollar ve toplu taşıma sistemleri onlarca yıldır geriliyor ve ülke bunların bakımı ve iyileştirilmesi için gerekli kaynakları tahsis etmekte zorlanıyor. Bu durum, altyapının uzun vadeli ekonomik ve sosyal etkilerinin bozulmasına ilişkin endişelere yol açıyor.

Toplumsal değerlerde düşüş

Roma, imparatorluğu genişledikçe geleneksel yurttaşlık değerlerinde ve sosyal uyumda bir düşüş yaşadı. Bu düşüş, siyasi yolsuzluk, ekonomik mücadeleler ve yeni kültürel etkilerin akışıyla daha da kötüleşti.

Son yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde ortak değerlerin aşınması ve toplumsal parçalanma konusunda endişeler dile getiriliyor. Siyasi kutuplaşma, azalan sivil katılım ve sosyal medya etkisi, Amerikalılar arasında artan bir ayrılık ve güvensizlik hissine katkıda bulunuyor.

İklim değişikliği ve kaynakların tükenmesi

Roma, kaynakların tükenmesi ve toprak erozyonu, ormansızlaşma ve çölleşme gibi çevresel sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu faktörler gıda kıtlığına, ekonomik sıkıntıya ve sosyal huzursuzluğa katkıda bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri madencilik, kirlilik ve kaynak tükenmesi sorunlarıyla boğuşuyor. Sel, aşırı hava olayları ve biyolojik çeşitlilik kaybı ülkenin ekonomisini, çevresini ve halk sağlığını tehdit ediyor.

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