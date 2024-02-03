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Dünya ABD Rıza Sarraf'ı konuşuyor!
Dünya

ABD Rıza Sarraf'ı konuşuyor!

Yeniakit Publisher
2024-02-03 13:07:00 -
ABD Rıza Sarraf'ı konuşuyor!

ABD'de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye olan Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem haline geldi.

ABD'de tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye olan Rıza Sarraf, ABD basınında yine bir numaralı gündem haline geldi.

Afganistan ve Suriye'deki terör saldırılarında ölen ya da yaralanan Amerikalı askerler ve aileleri adına, Sarraf ve Halkbank aleyhine 26 Temmuz 2023 tarihinde 151 kişi tarafından New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde tazminat davası açılmıştı.

TERÖRİSTLERİN SALDIRILARINA YARDIM ETTİ İDDİASI

İddianamede Zarrab ve Halkbank'ın, teröristlerin saldırılarına yardım etmek ve saldırıları içeren bir komploya katılmaktan sorumlu tutulması istenmişti.

"SARRAF ABD'DE RESMEN KAYIPLARA KARIŞTI"

Davacıların avukatları sanık Sarraf'ın ABD'de kayıplara karıştığını savunarak, kendisine tebligat dahil hukuki prosedürün gerçekleşmesi için ulaşamadıkları için mahkemeden ek süre istedi.

"KENDİSİNE ULAŞMAMIZA ASLA RAZI OLMADI"

Başvuru dilekçesinde, "Sarraf kendisine ulaşmamıza asla razı olmadı. Kendisiyle iletişim kurma girişimlerimize asla yanıt vermedi, kabul etmedi. Bu vekili olduğumuz davacıların mahkemenizden ikinci uzatma talebi' denildi.
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YAŞADIĞI İDDİA EDİLEN EV SATILIP EL DEĞİŞTİRMİŞ

Davacıların avukatları yaptıkları açıklamada Sarraf'ın ABD'de yaşadığı yeri tespit edemediklerini ve yaşadığı iddia edilen evin de satılarak el değiştirdiğini tespit ettiklerini aktardı.

"BİRDEN FAZLA KİMLİĞİ VE TAKMA ADLARI VAR"

VOA'nın haberine göre Sarraf'ın birden fazla kimliği ve takma adları olduğu ihtimalini değerlendirdiklerini belirten avukatlar, tuttukları özel dedektiflerin de sonuç alamadığını belirtti.

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