  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD polisinin vurduğu siyahi felç kaldı
Dünya

ABD polisinin vurduğu siyahi felç kaldı

ABD polisinin arkadan vurduğu siyahi Jacob Blake'in felç kaldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 19:44:00 -
ABD polisinin vurduğu siyahi felç kaldı

ABD'de polisin arkadan vurup ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felç kaldığı bildirildi.

Blake'in aracın arka koltuğunda oturan üç çocuğunun gözleri önünde vurulmasının ardından başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca sürdü.

ABD basınına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası bulunduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını, pazar günü öğleden sonra polis tarafından ağır yaralanan oğlu ile aynı gün sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü, Blake'in oğlunun 8'inci doğum günü için hazırlık yaptığını ifade etti.

Akşam saatlerinde polisin oğlunu sekiz kez vurduğunu öğrendiğini söyleyen baba, 18 dakika sonra ise sosyal medyada yayımlanan olayın kayda alındığı videoyu izlediğini söyledi.

Blake'in eşi Laquisha Booker de polisin ateş ettiğinde üç çocuğunun da aracın arka koltuğunda bulunduğunu ve babalarının vurulması sırasında çocukların çığlık attığını bildirdi.

Yasağa rağmen protestolar sürdü

Polisin siyahi Blake'i arkadan vurmasının ardından Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde patlak veren protestolar, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen gece boyunca sürmüştü.

Gün boyunca devam eden protestolar, saat 20.00'den itibaren uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağına karşın sürmüştü.

Kenosha mahkeme binası önünde bir araya gelen protestocuların binaya girmeye çalışması üzerine polisin ettiği bildirilmişti.

Polisin attığı göz yaşartıcı gaz bombasına maruz kalan eylemciler ise kentin sokaklarına yayılarak yüzlerce arabanın camlarını kırdı ve bazı binaları ateşe verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı
Gündem

Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı

Fatih Altaylı, Fatih Portakal’ın istifasına ilişkin yazı kaleme aldı. Yeni açıklamalar yapan Fatih Portakal, artık muhalif olmak istemediğin..
Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’
Gündem

Ahmet Hakan’dan Fatih Portakal’a olay sözler! ‘Sadece bunu yaptı’

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, emekliliğe ayrılan Fatih Portakal ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ahmet Hakan, Fatih Portakal’ın habe..
CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle
Gündem

CHP’li Başkan Ahmet Aras’ı topa tuttu! Ahlaksız filmleriyle bilinen Müjde Ar’dan yeni hamle

Ahlaksız filmleriyle tanınan sanatçı Müjde Ar, CHP’li Bodrum Belediye Başkanını adeta topa tuttu. Belediye ile davalık olan Müjde Ar, Gürült..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı