ABD polisinin vurduğu siyahi felç kaldı

ABD'de polisin arkadan vurup ağır yaraladığı siyahi Jacob Blake'in belden aşağısının felç kaldığı bildirildi.

Blake'in aracın arka koltuğunda oturan üç çocuğunun gözleri önünde vurulmasının ardından başlayan polis şiddeti karşıtı protestolar sokağa çıkma yasağına rağmen gece boyunca sürdü.

ABD basınına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda sekiz kurşun yarası bulunduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını, pazar günü öğleden sonra polis tarafından ağır yaralanan oğlu ile aynı gün sabah saatlerinde telefonda görüştüğünü, Blake'in oğlunun 8'inci doğum günü için hazırlık yaptığını ifade etti.

Akşam saatlerinde polisin oğlunu sekiz kez vurduğunu öğrendiğini söyleyen baba, 18 dakika sonra ise sosyal medyada yayımlanan olayın kayda alındığı videoyu izlediğini söyledi.

Blake'in eşi Laquisha Booker de polisin ateş ettiğinde üç çocuğunun da aracın arka koltuğunda bulunduğunu ve babalarının vurulması sırasında çocukların çığlık attığını bildirdi.

Yasağa rağmen protestolar sürdü

Polisin siyahi Blake'i arkadan vurmasının ardından Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde patlak veren protestolar, sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen gece boyunca sürmüştü.

Gün boyunca devam eden protestolar, saat 20.00'den itibaren uygulanacağı duyurulan sokağa çıkma yasağına karşın sürmüştü.

Kenosha mahkeme binası önünde bir araya gelen protestocuların binaya girmeye çalışması üzerine polisin ettiği bildirilmişti.

Polisin attığı göz yaşartıcı gaz bombasına maruz kalan eylemciler ise kentin sokaklarına yayılarak yüzlerce arabanın camlarını kırdı ve bazı binaları ateşe verdi.