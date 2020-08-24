ABD polisinden yeni vahşet! Siyahi vatandaşa kurşun yağdırdılar

ABD'de yine bir polis vahşeti yaşandı. Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde gelen ihbar üzerine bölgeye giden polisler ile "Jacob Blake" adlı siyahi bir kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Paylaşılan görüntülerde siyahi adamın arkasını dönerek polislerden uzaklaştığı ve aracına girmeye çalıştığı görüldü. Bu sırada polisin siyahi adamı 7 el ateş ederek arkasından vurduğu anlar kameraya yansıdı.

Basın mensuplarına konuşan görgü tanıkları ise yaralanan kişinin tartışan iki kadını ayırmaya çalıştığını ve polislerin bu esnada geldiğini aktardı. Konuyla ilgili açıklama yapan polis yetkilileri, olayın ardından ambulans çağırdıklarını, yaralının en yakın hastaneye götürüldüğünü ve şu anda durumunun ağır olduğunu belirtti.

Olayın sosyal medyada yayılmasının ardından binlerce kişi sokaklara dökülerek polis şiddetini protesto etti. Yaşanan bu gelişmeler sonrası kentte gece sokağa çıkma yasağının ilan edildiği bildirildi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucunda siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 1 aydan uzun süren gösteriler yaşanmıştı.