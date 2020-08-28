ABD polisi felç bırakmıştı! Tepki çeken iddia

ABD-Wisconsin'da polisin sırtına 8 kurşun sıkarak felç kalmasına neden olduğu siyahi Jacob Blake'in hastanede yatağa kelepçeli şekilde tedavi edildiği ileri sürüldü. İddia tepki çekti.

Amca Justin Blake, CNN'e yaptığı konuşmasında, felç kalan Jacob Blake'in babasının hastaneye gittiğinde oğlunu ameliyat sonrası bakım odasında yatağa kelepçeli şekilde bulduğunu söylediğini belirtti.

Durumun kalp kırıcı olduğunu söyleyen amca Blake, felçli ve yürüyemez bir durumdaki hastaya bunu yapmanın yaralı bir insana hakaret manasına geldiğini söyledi.

"Oğlum yatağa zincirlenmiş"

Daha önce Demokrat Parti'den başkan adayı olan Andrew Yang da sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından Jacob Blake'in babasının kendisine, ''Oğlum yatağa zincirlenmiş.'' dediğini paylaştı.

İlk sorusu bu oldu: Bana neden bu kadar çok ateş ettiler?

Siyahi Blake'in bilincinin yerinde olduğunu belirten Yang, 29 yaşındaki Amerikalının uyandığında ilk olarak kendisine neden bu kadar çok ateş edildiğini sorduğunu ifade etti.

Blake'in babası, Yang'dan oğlunun bir insan olduğu mesajını paylaşmasını istedi.

Vali'den kelepçe tepkisi

Wisconsin Valisi Tony Evers de düzenlediği basın toplantısında Blake'in neden kelepçelenmek zorunda olduğunu anlayamadığını bildirdi.

Vali Evers, bunun neden gerekli olduğu hususunda hiçbir kişisel fikrinin olamayacağını ifade ederek ona yardım etmenin daha iyi yolunun onu tedavi etmek olduğunu söyledi.

Çocuklarının gözü önünde vuruldu

Blake'in sırtından 8 kurşun yerken, çocuklarının da arabada olduğu ve dehşet anını gördükleri bildirilmişti.