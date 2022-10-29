ABD petrol ihracatını durduracak! Benzin ihracatı yasaklanacak

Artan petrol fiyatlarını sık sık eleştirmesiyle öne çıkan ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Demokrat Khanna, petrol ihracatının yasaklanması için Kongreye tasarı sundu.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Ro Khanna, ülkede benzin fiyatlarının ortalamanın galon (3,78) başına 3,12 doların üzerine çıktığı dönemlerde petrol ihracatının yasaklanması için tasarı sundu.

Ülkede uzun süredir benzin fiyatlarının artmasından dolayı petrol şirketlerini sert bir şekilde eleştirerek öne çıkan Demokrat Khanna, Temsilciler Meclisine bir tasarı sundu.

Tasarıda, ülkede benzin fiyatlarının ortalama galon başına 3,12 doların üzerine çıkması durumunda petrol ihracatının yasaklanması öngörülüyor.

Khanna, yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük petrol şirketleri bu hafta tiksindirici kar oranlarını açıklarken, Amerikalı aileler pompadan gaz almak için mücadele veriyor. Bu şirketlerin, biz ülkede artan petrol fiyatlarıyla mücadele ederken, petrol ihraç ederek kar etmelerine izin verilmemeli. Sunduğum bu tasarı, benzin fiyatlarının 2019'daki seviyeye çıkması durumunda petrol ihracatını yasaklayacak." ifadesini kullandı.

Brent petrol fiyatı, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'in COVID-19 kısıtlamalarını genişletmesinin ardından, cuma günü sert bir şekilde düştü. Son devirde brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik niçiniyle akaryakıtta benzin ve akaryakıt meblağları, vatandaşların gündeminden düşmüyor. Petrol fiyatları bugün ne kadar oldu?

İşte 29 Ekim Cumartesi an itibari ile Benzin, Motorin ve LPG Akaryakıt güncel fiyat listesi...

İstanbul

Anadolu Yakası benzin fiyatı: 20,65 TL

Anadolu Yakası motorin fiyatı: 26,39 TL

Avrupa Yakası benzin fiyatı: 20,64 TL

Avrupa Yakası motorin fiyatı: 26,39 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 20,79 TL

Motorin fiyatı: 26,49 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 20,78 TL

Motorin fiyatı: 26,53 TL

Brent petrol ne kadar? 95,77

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