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Ekonomi ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti
Ekonomi

ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

EIA, gelecek yıl için Brent petrolün varil fiyatını 48,53 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatını ise 45,78 dolar olarak revize etti

Yeniakit Publisher
2020-12-09 12:48:29 -
ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

İZMİR (AA) - ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Aralık 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 41,43 dolar olarak tahmin edildi. Kasım raporunda bu rakam 40,61 dolardı.

Gelecek yıl için ise Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 48,53 dolar olarak öngörüldü. Kasım raporunda bu rakam 46,59 dolar olarak yer almıştı.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının ise bu yıl 38,96 dolar, gelecek yıl 45,78 dolar olacağı tahmin edildi.

Kasım raporunda 2020 için bu rakam 38,24 dolar, 2021 için ise 44,24 dolar olarak açıklanmıştı.

Raporda, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü revizyonda, küresel petrol talebinin artması, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı petrol üreticilerinin üretim kesintisine devam etme kararı ve küresel petrol stoklarının azalacağı beklentisinin etkili olduğu kaydedildi.

- Üretim beklentisi aşağı çekildi

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini aşağı yönlü revize ederken, gelecek yıl için sabit tuttu.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 340 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Kasım 2020 raporunda bu öngörü 11 milyon 390 bin varildi.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2021'de ise 11 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yılın mart ayında, azalan üretim nedeniyle 11 milyon varilin de altına gerilemesi beklenen günlük ham petrol üretiminin yıl sonuna doğru yeniden toparlanması bekleniyor.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi 2019'da 12,2 milyon varil seviyesindeydi.


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