ABD ordusunda kayıplar artıyor! İran saldırısında ölen asker sayısı 7'ye yükseldi

Orta Doğu’da "Epic Fury" (Destansı Öfke) operasyonuyla başlayan çatışmalarda ABD cephesinden acı haber geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın bölgedeki üslere yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırılarında yaralanan bir askerin daha hayatını kaybettiğini, böylece toplam can kaybının 7'ye ulaştığını duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırılarına yaptığı misillemeler sırasında ölen ABD askerlerinin sayısının 7’ye çıktığını bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Dün gece, İran rejiminin Orta Doğu'daki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle bir ABD askeri daha hayatını kaybetti." ifadesi kullanıldı.

Böylece ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısının 7'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, ölen 7'nci askerin, 1 Mart'ta Suudi Arabistan'daki ABD birliklerine yönelik saldırıda ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, İran'a yönelik büyük çaplı askeri müdahalenin devam ettiği belirtildi.

 

- Pentagon, ölen askerin kimliğini açıkladı

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ölen askerin Kentucky eyaletinden 26 yaşındaki Çavuş Benjamin Pennington olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Pennington'ın 1 Mart'ta İran'ın, Suudi Arabistan'daki ABD üssüne düzenlediği saldırıda ağır yaralandığı ve daha sonra hayatını kaybettiği belirtildi.

