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ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de yine cami vurdu

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir camiyi daha vurduklarını açıkladı.

25 Ocak 2019 Cuma 07:09
ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de yine cami vurdu

Koalisyondan yapılan yazılı açıklamada, "24 Ocak 2019'da Suriye'nin doğusunda DEAŞ'ın bir camideki kontrol ve komuta tesisi, Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu'nun güdümlü saldırısı ile vuruldu." ifadesine yer verildi. 

DEAŞ'ın saldırı yasağı bulunan yapıları kullanarak buraları hedef haline getirdiği iddia edilen açıklamada, "Bu saldırıda Suriyeli ortaklarımıza tehdit teşkil eden teröristler öldürüldü ve DEAŞ'ın diğer bir ölümcül operasyonel kapasitesi daha savaş alanından kaldırılmış oldu." değerlendirmesi yapıldı.

Koalisyon, bu saldırının tam olarak hangi beldedeki camiye yönelik yapıldığını belirtmedi.

Sivil yapılar tehdit altında

ABD öncülüğündeki koalisyon geçen hafta da Deyrizor iline bağlı Şefafe ilçesinde bir camiyi hedef almıştı.

Koalisyonun geçen ay Heccin ilçesinde bir camiyi ve bir hastaneyi hedef aldığı saldırılarda onlarca sivil öldü. Ayrıca ekim ayında Deyrizor ilinde birçok camiye düzenlenen saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklar koalisyonun 22 Ekim'de Heccin ilçesinde vurduğu Zeviye Camisi'nde 7 sivilin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Kaynaklar, koalisyon güçlerinin DEAŞ ve YPG/PKK'nın çatıştığı Heccin'de 21 Ekim'de de bir Kur'an kursuna hava saldırısında bulunduğunu, burada 6 sivilin öldüğünü açıkladı.

DEAŞ karşıtı koalisyon uçaklarının 19 Ekim'de cuma namazı sırasında Osman bin Affan Camisi'ne düzenlediği saldırıda 16 sivil öldü. Aynı beldede bir önceki gün de Ammar Bin Yaser Camisi'ne yapılan saldırıda 2'si çocuk 30 sivil yaşamını yitirdi.

Koalisyon cami saldırılarında DEAŞ'ı hedef aldığını savunuyor. 

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 07:57
  1. ABD
  2. Deyrizor
  3. Suriye
  4. Anadolu Ajansı

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