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“ABD muhaliflerle beraber darbe hazırlığında”

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, ABD’nin, Venezuela’daki muhalifler iledevlet başkanı Maduro’ya karşı darbe hazırlığında olduğunu söyledi.

24 Ocak 2019 Perşembe 23:08
“ABD muhaliflerle beraber darbe hazırlığında”

Münübe Yılmaz

Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino, Amerika’nın, Venezuela’daki muhalifler ile beraber, devlet Başkanı Maduro’ya karşı bir darbe hazırlığında olduğunu açıkladı. ABD destekli bu planın gerçekleşmesi halinde, ülkede yıkıcı bir sivil savaş başlayacağını belirten Padrino, Juan Guaido’nun öncüsü olduğu muhaliflerin, Brezilya gibi bazı ülkeleri de arkasına alarak ülkeye kaos ve anarşiyi getireceklerini iddia etti. “Biz Venezuelalılar arasında ortaya çıkabilecek her türlü çatışmadan kaçıyoruz. Venezuela’daki problemleri kardeşler arasındaki bir sivil savaş değil, diyalog çözecektir” ifadesinde bulunan Padrino, özellikle son yüzyılda meydana gelen savaşlardan ötürü milyonlarca insanın hayatını kaybettiğini de hatırlattı. Venezuela ile ilgili açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise ülkedeki durumun dış güçler tarafından provoke edildiğini dile getirirken, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun gücünü şiddetle elde tutması durumunda her türlü seçeneğin masaya yatırılacağını söyledi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 23:08
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