ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral McKenzie'den "Irak" açıklaması:

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, ABD ile Irak arasında stratejik diyalog konusunda yarın bakanlar seviyesinde toplantılar düzenleneceğini belirterek, "Irak hükümetinin ABD ve koalisyon kuvvetlerinin ülkede kalmasını isteyeceğine inanıyorum." dedi.

McKenzie, Washington merkezli Orta Doğu Enstitüsünün düzenlediği online panelde değerlendirmelerde bulundu.

İran'ın ABD ile Irak arasındaki ilişkileri koparmaya çalıştığını söyleyen Orgeneral McKenzie, ABD ile Irak arasında yarın bakanlar seviyesinde stratejik diyalog görüşmelerinin başlayacağını ve bu görüşmelerin iki ülke arasındaki uzun dönemli ilişki açısından kritik olduğunu kaydetti.

McKenzie, "Irak hükümetinin ABD ve koalisyon kuvvetlerinin ülkede kalmasını isteyeceğine inanıyorum." diye konuştu.



- "Suriye'de ne kadar kalacağımız siyasi bir karara bağlı"

ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğu ve doğusunda SDG adını kullanan YPG/PKK ile çalışmaya devam edeceğini aktaran Kenneth F. McKenzie, Beşşar Esed rejiminin Suriye'nin doğusunda ABD kuvvetlerine yönelik baskısını artıracağını vurguladı.

McKenzie, "Suriye'de ne kadar kalacağımızı bilmiyorum. Elbette ki sonsuza kadar orada kalacak değiliz. Günün birinde oradan çıkacağız ve bu siyasi bir karar olacak. Biz de o kararı icra etmeye hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

- Afganistan'dan tamamen çekilme planı

ABD'nin Afganistan'da Taliban ile yaptığı anlaşmayı da değerlendiren Orgeneral McKenzie, Taliban'ın güvenilir ortak olacağını göstermesi gerektiğini ve bu konuda henüz kendisinde olumlu bir kanı oluşmadığını anlattı.

McKenzie, ABD'nin Taliban ile yapılan ilk anlaşma çerçevesinde Afganistan'daki asker sayısını 8 bin 600'e çekeceğine, ancak beklenen koşulların yerine getirilmemesi nedeniyle daha aşağı çekmeye hazır olmadığına dikkati çekti.

Kenneth F. McKenzie, şartlar yerine getirildiği takdirde ABD'nin Mayıs 2021 itibarıyla Afganistan'daki askerlerinin tamamını çekmiş olacağını da kaydetti.

