ABD medyası duyurdu! Libya ve Suriye'den sonra Ukrayna'da ortaya çıktılar

Rusya'da hükümetin sözcülüğünü yapan Izvestia gazetesi, Donbas'taki Pionersky köyünü ele geçirmek isteyen Ukrayna ordusu ile Rus yanlısı ayrılıkçılar arasında çatışma çıktığını bildiriyor.

Kağıt üstündeki Lugansk yönetiminin açıklamasına yer veren Izvestia, köyde birçok evin yanıp kül olduğunu ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini ileri sürdü. Rus yanlısı ayrılıkçıların hiçbir ülke tarafından tanınmayan yönetimi Lugansk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna tarafında da çok sayıda kaybın olduğunu savunuyor.

Ria Novosti ise Lugansk'taki söz konusu köyü almak için saldırı başlattığını, kağıt üstündeki yönetimin internet ve cep telefonlarına erişimi kapatma uyarısı yaptığını yazdı.

Rus medyasında yoğun şekilde Ukrayna aleyhine haberler göze çarpıyor ve Donbas'taki Rus yanlısı ayrılıkçıların saldırılarından söz edilmiyor.

Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Donetsk kentinde ise gece yarısı şiddetli patlamalar gerçekleşti.

Tanıdık paralı asker grubu Donbas'ta

Cephe hattında gelişmeleri takip eden BuzzFeedNews muhabiri Christopher Miller ise, Rus paralı asker grubu Wagner'in provakosyonlar için Donbas'a geldiğini bildiriyor. Miller, söz konusu bilgiyi Ukrayna istihbaratına dayandırdı. Wagner Grubu, özellikle Suriye ve Libya'daki operasyonlarla tanınıyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, hafta içinde Rusya'nın 'sahte bayrak operasyonu' düzenleyebileceğini söyledi:

"Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için bahane uydurduğundan endişeliyiz. Rusya, Ukrayna sınırına yıllardır gördüğümüz en büyük askeri birliği konuşlandırdı. Bölgede birçok Rus istihbaratı bulunuyor ve Rusya'nın sahte bayrak operasyonu düzenlemeye çalıştığının görüyoruz."

Sahte bayrak operasyonu, taraflardan bir tanesinin diğerine saldırabilmek için yaptıkları bazı olayları hedefteki kişiler yürütüyor gibi göstermesine verilen ad.

2 bin ateşkes ihlali

Hafta içinde silah ve patlama seslerinin duyulmaya başlandığı Donbas'taki cephe hattında Pazar gününe kadar 2 bini aşkın ateşkes ihlali yapıldığı belirtiliyor. Ukrayna, haftalardır tırmanan gerilimde ilk asker ölümlerinin Cumartesi günü gerçekleştiğini açıkladı. Rus yanlısı ayrılıkçıların topçu ateşinde iki Ukrayna askeri hayatını kaybetti.

Donbas'ta gerilimi zirveye çıkaran Rusya, bölge sakinlerini kendi topraklarına tahliye etmeye başladı. Rus medyası yaklaşık 900 bin Donbas sakininin tahliye edileceğini yazıyor.

The Guardian'ın Moskova muhabiri Andrew Roth, tahliye edilen kadın ve çocukların çoğunun kendi istekleri dışında evlerini terk ettiklerini bildiriyor. Rusya tarafında kurulan çadır kamplara yerleştirilen Donbaslılar, "Bana kalsaydı, evimden ayrılmazdım" diyor.