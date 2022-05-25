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Dünya ABD lisansı iptal etti: "Rusya'yı temerrüde düşürme hamlesi"
Dünya

ABD lisansı iptal etti: "Rusya'yı temerrüde düşürme hamlesi"

ABD finans kuruluşları, Rusya'nın ABD nezdindeki dondurulan hesaplarından borç ödemesi yapamayacak. Bu karar, Rusya'nın temerrüde (default). düşme itimalini yeniden gündeme getirdi. Bugüne dek Rusya, yaptırımlara rağmen ödemeleri yapabilmişti.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 10:48:00 - 2022-05-25 10:50:18
ABD lisansı iptal etti: "Rusya'yı temerrüde düşürme hamlesi"

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya devletinin uluslararası yatırımcılara Rus devlet tahvilleri için döviz cinsinden borç ödemelerine izin veren lisansı iptal etti. Lisans, 25 Mayıs'ta Moskova saatiyle 07:01'de sona erecek. Bu saatten itibaren ABD finans kuruluşları, Rusya'nın ABD nezdindeki dondurulan hesaplarından borç ödemesi yapamayacak. Bu karar, Rusya'nın temerrüde (default). düşme itimalini yeniden gündeme getirdi. Bugüne dek Rusya, yaptırımlara rağmen ödemeleri yapabilmişti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Rusya borç ödemelerini sürdürmenin ve teknik bir temerrütten kurtulmanın bir yolunu bulamazsa, bunun mevcut durumunu önemli ölçüde değiştireceğini düşünmüyorum, çünkü zaten Rusya küresel sermaye piyasasından kopmuş durumda."

Mart ayı başında verilen bu lisans olmadan, Rusya Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden uluslararası tahvil sahiplerine ve euro cinsinden Amerikalı yatırımcılara para transfer etmeyecek.

RBC'nın haberine göre, Nisan ayında, ABD'de bloke edilen rezervlerden döviz ödemeleri için izin almayan Rusya Maliye Bakanlığı, iki kez dolar tahvilleri için yerleşik olmayanlara dolar yerine ruble olarak ödeme yapmışt.

Pek çok uzman, lisans uzatmama kararı ile ABD'nin Rusya'yı "yapay bir temerrüde düşürme" planını uygulamaya koyduğunu, bunun teknik bir temerrüt olacağını ve pratikte sonuçlarının mevcut tabloyu değiştirmeyeceğini düşünüyor. Vadesi gelen ödemelerden biri zamanında yapılamazsa, tüm alacaklar hukuken muaccel hale geliyor.

 

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