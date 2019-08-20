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ABD, Kuzey Kore’ye seyahat yasağını uzattı

ABD hükümeti, Amerikan vatandaşlarına uygulanan Kuzey Kore’ye seyahat yasağını bir yıl daha uzatıyor.

20 Ağustos 2019 Salı 09:20
ABD, Kuzey Kore’ye seyahat yasağını uzattı

ABD hükümeti, Amerikan vatandaşlarına uygulanan Kuzey Kore’ye seyahat yasağını bir yıl daha uzatıyor.


ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore’ye gitmek isteyen Amerikan vatandaşlarına uygulanan seyahat yasağının bir yıl daha uzatıldığı açıklandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Kore’de Amerikan vatandaşlarının tutuklanma ve uzun süreli alıkonma gibi risklere maruz kalabilecekleri gerekçesiyle bu kararın alındığını belirtildi. Yasağın iptal edilmediği sürece 31 Ağustos 2020’ye kadar devam edeceği duyuruldu.


Kuzey Kore’ye seyahat etmek için gazeteciler ve yardım görevlisi Amerikan vatandaşları için özel izinle ülkeye girişleri sağlanıyor.


ABD vatandaşlarının Kuzey Kore’ye seyahat yasağını, Eylül 2017’de dönemin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson tarafından getirildi ve 2018’de yenilendi. Tillerson, Kuzey Kore’de gözaltına alınan Amerikalı bir öğrenci olan Otto Warmbier’in ölümünün ardından bu önlemin alındığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 09:20
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