ABD kucağındaki PKK bir beldeyi daha işgal etti Terör örgütü YPG/PKK, ABD desteğiyle gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Deyrizor'un Süse beldesini de işgal etti.

ABD kucağındaki YPG/PKK, 8 gün süren çatışmalar neticesinde dün gece geç saatlerde Süse beldesini ele geçirdi. AA'nın servis ettiği habere göre böylece DAEŞ, Bagoz beldesine sıkıştı. YPG/PKK, koalisyonun hava şemsiyesinde saldırılarını yoğunlaştırmasıyla Şiife beldesini 14 Ocak'ta ele geçirmişti. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor. Terör örgütü YPG/PKK, Suriye topraklarının yaklaşık üçte birini işgali altında tutuyor. YPG/PKK, DAEŞ'ten almak için saldırdığı bölgelerde sivillerin çıkışlarına ve içeri gıda ve ilaç girişine izin vermiyor. Binlerce sivil, kuşatmadaki Bagoz beldesinde mahsur durumda.

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