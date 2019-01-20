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ABD Kongre üyesinden Esed açıklaması: Pişman değilim

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Tulsi Gabbard, 2017 yılında Beşşar Esed ile yaptığı görüşmeden dolayı pişman olmadığını açıklayarak, "Başkan Trump'ı tam da bu sebeple Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye teşvik ediyorum çünkü orada söz konusu olan mevzunun farkındayım." dedi.

20 Ocak 2019 Pazar 23:37
ABD Kongre üyesinden Esed açıklaması: Pişman değilim

ABD Temsilciler Meclisi üyesi ve 2020 başkanlık seçimleri için aday adaylığını açıklayan Demokrat Tulsi Gabbard, 2017 yılında Beşşar Esed ile Suriye'de yaptığı görüşmeden dolayı pişman olmadığını belirtti.

Amerikan CNN kanalında yayınlanan "Birliğin Durumu" programına katılan Gabbard, başkan aday adaylığı ile ilgili sorulara yanıt verdi.

"Bunu yapmalıyız"

Programda, 2017 yılında Esed ile Suriye'de yaptığı görüşmeye atıf yapılan Gabbard, "Bu ülkedeki herhangi bir liderin, dost veya düşman olsun diğer ülke liderleriyle görüşmeye hazır olması önemli. Eğer barış ve ülkemizi koruma hakkında ciddi isek bunu yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

"Görüşmeye teşvik ediyorum" 

Esed ve benzeri diktatörlerle görüşmemenin tek alternatifinin, daha fazla savaş olduğunu savunan Gabbard, "Başkan Trump'ı tam da bu sebeple Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile görüşmeye teşvik ediyorum çünkü orada söz konusu olan mevzunun farkındayım." yorumunu yaptı.

Ocak ayı başında 2020 başkanlık seçimleri için Demokrat Partiden aday adaylığını açıklayan Gabbard, özellikle Esed ile yaptığı görüşme dolayısıyla kamuoyundan yoğun eleştiri toplamıştı.

ABD Temsilciler Meclisi üyesi Gabbard, 2017 yılının ocak ayında Suriye'ye dört günlük gizli bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu ziyarette Esed ile görüşmüştü. ABD'de Esed ile görüşmesi tartışmalara neden olan Gabbard, amacının "mevcut durumu anlamak" olduğunu ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 23:37
  1. Tulsi Gabbard
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