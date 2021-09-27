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Gündem ABD İstanbul Başkonsolosluğu 11 bin dolar maaşla tamirci arıyor
Gündem

ABD İstanbul Başkonsolosluğu 11 bin dolar maaşla tamirci arıyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu'nun Twitter hesabından, aylık 11 bin dolar (Yaklaşık 98 bin 153 TL) maaşla oto tamircisi ilanı yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 21:46:00 -
ABD İstanbul Başkonsolosluğu 11 bin dolar maaşla tamirci arıyor

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu yeni bir iş ilanı yayınladı. Konsolosluk, Twitter hesabından yayınlanan duyuruda otomobil tamircisi pozisyonunda 1 kişilik açık olduğu belirtildi.

Orta derece ingilizce, 5 yıllık ehliyet şartı

İşe alınacak elemanda aranacak özellikler ise, orta düzeyde İngilizce, 5 yıllık ehliyet, harita okuyabilme yeteneği, temel seviyede bilgisayar becerisi ve konsolosluğun yakınlarındaki hastane, karakol ve itafiye istasyonunun yerini bilmek olarak sıralandı.

Haftada 40 saat mesai, 98 bin lira maaş

En az 3 yıl deneyim aranacağı belirtilen ilanda, işi alacak kişi haftada 40 saat çalışacak.

İşe alınacak oto tamircisi için belirlenen aylık maaş ise 11 bin 153 (Yaklaşık 98 bin 153 TL) dolar oldu.

Ortaokul ve lise mezunlarına yönelik olduğu belirtilen iş ilanında olumlu dönüş yapılan adayların dil veya yetenek testine çağrılabileceği ya da sözlü mülakata davet edilebilecekleri ifade edildi.

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