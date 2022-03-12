ABD, İran'a ait iki yük gemisine el koydu! İşte sebebi...

ABD, İran’ın petrolün kaynağını gizlemek için gizli çalışmalar yürüttüğünü belirtti. Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre petrolün değerinin 38 milyon ile 45 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

ABD’nin belgelerine göre, yaptırım uygulanan İran tankeri Stark 1, uydulardan gizlenmek için başka bir renge boyandı ve İran limanından petrol aldı.

ABD’nin açıklamasına göre, denizde Stark 1’den Panama bandıralı M/T Arina tankerine 733 bin 876 varil aktarıldı. Tehlikeli operasyon sırasında gemiler GPS cihazlarını kapattı.

M/T Arina, birkaç durak sonrasında 2021 yılının Ağustos ayında Kıbrıs açıklarında Stark 1 petrolünün 220 bin 793 varilini Liberya bandıralı M/T Nostos tankerine aktardı.

ABD, geçtiğimiz Ekim ayında, satışı ile Washington’un terör örgütü olarak kabul ettiği İran Devrim Muhafızları’na fayda sağlayacak söz konusu petrole el koyulması için emir çıkartmıştı.

Bu gelişme, Viyana müzakerelerindeki tarafların 2015 nükleer anlaşmasının yeniden yürürlüğe girmesi için görüştükleri bir zamanda yaşandı.