ABD insan dışkısını tarımda gübre olarak kullanıyor... Belçikalı şirket, mezbahalardaki hayvan kanını içme suyuna dönüştürecek!

Batı tuhaf uygulamalarla mide bulandırmaya devam ediyor. Belçikalı bir şirket, mezbahalarda kesim sonrası biriken hayvan kanını içme suyu kalitesinde suya dönüştürecek. Bu durum New York bölgesinde insan dışkısının gübreye dönüştürülüp tarımda kullanılmasını akıllara getirdi.

Kesimden elde edilen yan ürünlerden hayvan yemi ve protein üreten Veos adlı şirket, hayvan kanının dönüştürülmesi sayesinde yılda 45 milyon litre yer altı suyu tasarrufu sağlamayı hedefliyor.

Hollanda sınırındaki Zwevezel kentinde bulunan Belçikalı şirket, hayvan kanını içme suyuna dönüştürmek için 2 milyon euroluk bir arıtma tesisi kuracağını açıkladı.

Belçika medyasına göre, bu dünyada bir ilk olacak.

Şirket CEO'su Robert Slee’nin Belçika medyasına yaptığa açıklamaya göre, arıtma tesisi sayesinde, mezbahalardaki hayvan kanından günlük 150 bin litre su elde edilecek.

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Arıtma tesisinde, kesim sonrası biriken hayvan kanı koyulaştırılarak, vakumla kurutulacak. O süreçte kandan ayrılan su buharının tekrar su olana kadar yoğunlaşması sağlanacak.

Elde edilen bu su, yeni tesiste arıtılacak ve üretim sürecinde kullanılabilecek.

Hayvan kanından içme suyuna geçiş, Veos'un yüzde 40 daha az yer altı suyu kullanmasını sağlayacak.

Bu da, yılda yaklaşık 45 milyon litre yeraltı suyundan tasarruf edilmesi anlamına geliyor.

Veos CEO’su Slee, üretim sürecinde özellikle hayvan kanının depolandığı tankları temizlemek için çok fazla suya gereksinim duyduklarını belirterek, şimdiye kadar sadece pompaladıkları yeraltı suyunu kullandıklarını söyledi.

Belçikalı yönetici, sürdürülebilirlik hedeflerini pekiştirmek, yeraltı suyu seviyesini korumak, bundan sonra daha az su pompalamak ve üretimi artırmak için bir alternatif aramaya başladıklarını, bu nedenle de hayvan kanını içme suyuna dönüştürmeye karar verdiklerini vurguladı.

Gıda endüstrisi ve ilaç endüstrisi için hammadde de üreten Belçikalı şirket, sürdürülebilir enerji kapsamında güneş panelleri ve ısı değiştiricilerine (eşanjör) de yatırım yapıyor.