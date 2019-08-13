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“ABD ile Filistin arasındaki ilişkilerin İsrail'den bağımsız olmasını istiyoruz”

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye:- “Biz ABD ile Filistin arasındaki ilişkilerin İsrail'den bağımsız olmasını istiyoruz. Başkan Ebu Mazin (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas) barış sürecine en çok güvenen adamdır. Biz bundan kaçmıyoruz ancak meşru haklarımızı en asgari düzeyde dahi karşılamayacak hiçbir çözümü de kabul etmeyiz”- “ABD açık bir şekilde İsrail yanlısı tavır sergiliyor. Filistinli mülteciler sorununa adil çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde iki devletli çözüm en ideal çözümdür”

13 Ağustos 2019 Salı 20:42
“ABD ile Filistin arasındaki ilişkilerin İsrail'den bağımsız olmasını istiyoruz”

RAMALLAH (AA) – Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, "ABD ile Filistin arasındaki ilişkilerin İsrail'den bağımsız olmasını istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Filistin Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Iştiyye’nin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Steny Hoyer ve Demokrat vekillerden oluşan 37 kişilik bir heyeti kabul etti.

Heyeti kabulü sırasında açıklamalarda bulunan Iştiyye, “Biz ABD ile Filistin arasındaki ilişkilerin İsrail'den bağımsız olmasını istiyoruz. Başkan Ebu Mazin (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas) barış sürecine en çok güvenen adamdır. Biz bundan kaçmıyoruz ancak meşru haklarımızı en asgari düzeyde dahi karşılamayacak hiçbir çözümü de kabul etmeyiz.” dedi.

ABD’nin İsrail yanlısı olduğuna dikkati çeken Iştiyye, “ABD açık bir şekilde İsrail yanlısı tavır sergiliyor. Filistinli mülteciler sorununa adil çözüm ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırları üzerinde iki devletli çözüm en ideal çözümdür.” diye konuştu.

İsrail’in Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetlerine ve Filistin’e uygulanan ambargolara da değinen Iştiyye, şunları kaydetti:

"İsrail’in Yahudi yerleşim birimleri inşa faaliyetlerinin hedefi iki devletli çözümü yok etmektir. Öte yandan ABD ve İsrail’in Filistin Yönetimi’ne uyguladığı mali ambargonun hedefi ise Filistin’i Yüzyılın Anlaşması projesini kabul etmeye zorlamaktır. Böylece paraya karşılık barışı tesis etmek istiyorlar. Biz de bu pazarlığı asla kabul etmeyeceğiz.”

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıyan kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini açıklamıştı.

İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, İsrail'in "1967 sınırlarını, zorunlu göçe maruz bırakılan Filistinlilerin geri dönüş hakkını ve Yahudi yerleşim birimleri inşasına son vermeyi kabul etmemesi" nedeniyle Nisan 2014'te durmuştu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 20:42
  1. ABD
  2. Filistin
  3. İsrail

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