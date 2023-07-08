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Dünya ABD ilan etti: Son nükleer silah stokunu yok ettik
Dünya

ABD ilan etti: Son nükleer silah stokunu yok ettik

Yeniakit Publisher
2023-07-08 00:05:00 -
ABD ilan etti: Son nükleer silah stokunu yok ettik

Senato'daki Cumhuriyetçilerin Lideri Mitch McConnell, ABD'nin beyan ettiği son nükleer silah stokunu da yok ettiğini açıkladı.

McConnell, yaptığı yazılı açıklamada, Kentucky eyaletinde bulunan ABD ordusuna ait Blue Grass isimli depodaki sinir gazı yüklü roketleri yok ettiğini belirtti.

Söz konusu silahların ABD'nin beyan ettiği son silahlar olduğunu ifade eden McConnell, Soğuk Savaş'ın sonunda 30 bin tona ulaşan ABD'nin nükleer silah stokunu yok etme sürecinin sonuna gelindiğini aktardı.

ABD, 1997'de 193 ülkenin katılımıyla imzalanan Kimyasal Silahlar Anlaşması kapsamında 30 Eylül'e kadar envanterindeki tüm kimyasal silahları yok etmekle yükümlüydü.

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