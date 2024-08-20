ABD, Huawei yasağında geri adım mı atacak?

ABD yıllardır Huawei ve ZTE gibi Çinli markalara yasaklama kararı uyguluyor. Bu şirketlerin Amerikan teknolojisini satın almasını engelleyen ABD’de yeni bir tartışma çıktı. Bu kapsamda ABD’li senatörler ulusal güvenlik konusundaki hedeflerin yeniden tartışılmasını istiyor. Huawei yasağı için son durum ne?

ABD’de Huawei yasağı için yeni tartışma

Trump yönetimiyle başlayan Huawei kısıtlaması, Biden yönetiminde de devam etti. Buna göre iki senatör ise Çin’e ihracat konusundaki sert tutumu eleştirmeye başladı. ABD’nin rekabet gücüne gereksiz yere zarar vermeden ulusal güvenlik hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını sorguluyor.

ABD’li Senatör Alex Padilla ve Kongre üyesi Zoe Lofgren Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Buna göre ABD’nin Huawei gibi Çinli şirketlere teknoloji satışının daha da kısıtlanması konusundaki endişelerini dile getirdi. Çinli firmaların önünün kesilmesinin, ABD’nin yarı iletkenler gibi önemli sektörlerde geri kalmasına yol açacağını belirtti.

Siyasi isimler, bu tür hamlelerin Amerikan yarı iletken firmalarının rekabet gücüne de zarar verdiğini belirtti. Qualcomm’un 5G çiplerini Çinli şirketlere satamadığı için pazarda geri kaldığını söyledi. Buna göre Ticaret Bakanlığı’nı “tek taraflı ihracat kontrollerini duraklatmaya” çağırdı.

Senatör ve Kongre üyesi, Çin ile tüm ticari düzenlemelerin gözden geçirilmesini istiyor. Buna göre tek taraflı yaptırımların, bu süreçte Amerikan şirketlerine gereksiz yere zarar verdiğine inanıyor. Ayrıca güvenlik risklerini azaltma konusuna da yardımcı olmuyor.

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Teknoloji şirketleri de Çin pazarından koparılmanın kârlılıklarına zarar verebileceğini birçok kez ifade etti. NVIDIA, Qualcomm ve Intel gibi markalar bazı tedbirlere karşı lobi faaliyetlerinde bulundu. Ancak ABD’nin tavrı henüz yumuşamış değil.