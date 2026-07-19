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Dünya Siyonist sürüsü komşu ülkeye girdi
Dünya

Siyonist sürüsü komşu ülkeye girdi

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Siyonist sürüsü komşu ülkeye girdi

İsrail ordusuna ait 6 askeri araçtan oluşan bir birliğin, Suriye’nin güneybatısındaki Kuneytra iline girdiği bildirildi. Askeri araçlara insansız hava araçlarının da eşlik ettiği aktarıldı.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre, İsrail güçlerine ait 6 askeri araç Kuneytra’nın orta kırsalına giriş yaptı.

Araçların Kudna Barajı yönüne doğru ilerlediği belirtildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail işgal güçlerine ait 6 askeri araç, Kuneytra'nın orta kırsalındaki Kudna Barajı yönüne doğru ilerledi.

Haberde, askeri araçların ilerleyişine insansız hava araçlarının (İHA) da eşlik ettiği belirtildi.

Suriye'nin güney bölgeleri, aylardır İsrail'in askeri kontrol noktaları kurma, baskın, arama ve gözaltı faaliyetlerini de içeren mükerrer ihlallerine ve sızma girişimlerine sahne oluyor.

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