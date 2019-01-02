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ABD heyetinin elindeki dosyada ne var? Belli oldu

Dünyaca ünlü haber ajansı Bloomberg, Türkiye'ye gelecek olan ABD heyetinin, terörist elebaşı Fethullah Gülen'in iadesi için görüşme yapacağını yazdı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:42
ABD heyetinin elindeki dosyada ne var? Belli oldu

Bloomberg haber ajansı, yarın Türkiye'ye gidecek ABD heyetinin, Ankara'nın Fethullah Gülen'in iadesi talebi ile ilgili görüşmeler yapacağını bildirdi.

Ajans 2 Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, heyetin Perşembe ve Cuma günleri Ankara'da Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarında görüşmeler yapacağını yazdı.

Türkiye'de daha önce yayımlanan haberlerde ise Amerikan heyetinin gündeminde, "ülkedeki FETÖ soruşturmaları"nın olduğu bildirilmişti

ABD'den bir heyetin Türkiye'nin Fethullah Gülen ile ilgili iade talebini görüşmek üzere yarın Türkiye'ye gideceği bildirildi.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın da 8 Ocak'ta Türkiye'ye gelecek ve 2 gün boyunca çeşitli temaslarda bulunacak.

2016'da başvuru yapılmıştı

Türkiye, Ağustos 2016'da, Fethullah Gülen'in ABD'den iadesi için resmi başvuruda bulunmuştu. Gülen, Mart 1999'dan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu geçen ay ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Gülen ve diğerlerinin iadesi için çalışıyoruz" dediğini söylemiş, Beyaz Saray ise Trump'ın Erdoğan'a böyle bir güvence vermediğini açıklamıştı.

Trump gündemlerinde olmadığını söylemişti

Amerikan NBC News Televizyonu ise Kasım ayında, Beyaz Saray'ın Fethullah Gülen'i gerekirse Türkiye'ye iade ederek ülkeden uzaklaştırmanın yollarını aradığını iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı haberi yalanlamış, Trump da Gülen'in iadesinin gündemlerinde olmadığını söylemişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 17:42
  1. Ankara
  2. ABD
  3. FETÖ
  4. Fetullah Gülen

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