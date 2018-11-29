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ABD hedef şaşırdı! YPG'lilere saldırdı

Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyon güçleri, Suriye'nin El Keşme beldesine düzenlediği hava saldırısında YPG/PKK'lıları hedef aldı.

29 Kasım 2018 Perşembe 20:07
ABD hedef şaşırdı! YPG'lilere saldırdı

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, DAEŞ'in elindeki YPG/PKK'lı esirleri hedef aldı.

ABD öncülüğündeki koalisyonunun, Suriye'nin doğusunda düzenlediği hava saldırısında DAEŞ'in elindeki YPG/PKK'lı esirleri hedef aldığı bildirildi.

Yerel kaynaklara göre, dün ABD koalisyonu tarafından Deyrizor doğu kırsalında DAEŞ'in kontrolündeki El Keşme beldesine yönelik düzenlenen hava saldırısında DAEŞ'in cezaevi olarak kullandığı yapı hedef alındı.

Öldükleri tahmin ediliyor

Edinilen bilgiye göre, Deyrizor doğu kırsalında yaşanan çatışmalarda DAEŞ tarafından canlı olarak yakalanan PKK'lı esirlerin tutulduğu yapının hedef alınması sonucu onlarca PKK'lı öldü veya yaralandı.

Deyrizor doğu kırsalındaki Hecin beldesi ve kırsalında DAEŞ ile ABD destekli PKK güçleri arasında son bir aydır yaşanan çatışmalarda 200'den fazla PKK'lının DAEŞ tarafından canlı olarak yakalandığı tahmin ediliyor.

DAEŞ, geçtiğimiz günlerde yayınladığı propaganda görüntülerinde 4 PKK'lıyı boğazlarını keserek infaz etmişti.

Kaynak: Mepa News

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 20:07
  1. DAEŞ
  2. YPG
  3. ABD

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  • Bizde yedikBizde yedik28 dk önce
    Niye eli bağlı olanları vuruyosunki hadi müttefiklerin can ciğer dostlarınıda vur.
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