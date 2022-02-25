ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya'ya ekonomik yaptırım

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken ABD, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesine yanıt olarak önemli ve benzeri görülmemiş bir adım attı. ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rus ekonomisi ve finansal sistemi üzerinde hem kısa hem de uzun vadeli etkileri olacak ciddi ekonomik yaptırımlar uygulandığını duyurdu. Rusya'nın en büyük finans kurumlarının tümünü ve devlete ait ve özel kuruluşların sermaye artırma kabiliyetini içeren önlemler alındığının altını çizen OFAC, bu uygulamanın Rusya'yı küresel finansal sistemden daha da uzaklaştırdığını kaydetti. Bu eylemin ayrıca Rusya'daki tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedef aldığını aktaran OFAC, yaptırımların Rus ekonomisi ve finansal sistemi üzerinde derin ve uzun süreli bir etkiye sahip olacağına dikkat çekti.

Yaptırımlar Rusya'nın en büyük 2 finansal kurumunu da hedef alıyor

Aynı zamanda Hazine Bakanlığı, Rusya'nın en büyük 2 finans kurumu olan Rusya Halka Açık Anonim Şirketi Sberbank ve VTB Bank Kamu Anonim Şirketi'ne karşı benzeri görülmemiş bir eylemde bulunduğunu kaydetti. Uygulanan yaptırımların, bu kuruluşların temel faaliyet yeteneklerini büyük ölçüde değiştireceğine değinen Bakanlık yaptığı açıklamada, toplamda 13 Rus kurum ve kuruluşunun yaptırımdan etkilendiğini ifade etti. Bakanlık, bu kurumların; Sberbank, Gazprombank, Rus Ziraat Bankası, Gazprom, Gazprom Neft, Transneft, Rostelecom, RusHydro, Alrosa, Sovcomflot, Russian Railways, Alfa-Bank ve Moskova Kredi Bankası odluğunu duyurdu.

Putin'e yakın 10 kişide yaptırım listesinde.