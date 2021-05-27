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ABD Hazine Bakanı Yellen'den enflasyon açıklaması
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Ekonomi ABD Hazine Bakanı Yellen'den enflasyon açıklaması
Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Yellen'den enflasyon açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyondaki artışın geçici olacağını ancak bu yılın sonuna kadar sürebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 22:35:00 -
ABD Hazine Bakanı Yellen'den enflasyon açıklaması

Yellen, ABD Temsilciler Meclisi'nde yaptığı konuşmada, salgının vurduğu ülke ekonomisinin toparlandığını ancak önünde hala uzun bir yolun olduğunu söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) destek programlarını yönetmek ve vergi uyumluluğunu artırmak da dahil Hazine Bakanlığının iş yükünün arttığına dikkati çeken Yellen, ancak bakanlığın bütçesinin aynı şekilde artmadığını aktardı.

Biden yönetiminin, yarın resmi bütçesini açıklayacağını kaydeden Yellen, finansmanın gerekli olduğu birkaç kritik alanın varlığına işaret ederek, toparlanmanın hızı ve gücünün, tamamen finanse edilen bir Hazine'ye bağlı olduğunu vurguladı.

'Faiz oranları olağanüstü seviyede düşük'

Temsilciler Meclisi üyelerinin de sorularını yanıtlayan Yellen, enflasyona ilişkin bir soru üzerine, enflasyondaki artışı geçici olarak gördüğünü, bunun muhtemelen 2021 sonuna kadar devam edeceğini aktardı.

Yellen, "Gördüğümüz son enflasyon geçici olacak. Endemik bir şey değil" dedi.

Bunun birkaç ay daha sürmesini beklediğini belirten Yellen, bu yıl sonuna kadar yüksek enflasyon oranlarını görmeyi beklediğini kaydetti.

Yellen, ekonominin ciddi bir çok yaşadığının altını çizerek, insanların ihtiyaç duyduğu desteği sağladıklarını, Biden yönetiminin harcama planlarının, enflasyona neden olacağını düşünmediğini ifade etti.

Faiz oranlarının oldukça düşük seviyede olduğuna dikkati çeken Yellen, "Salgına yönelik harcamalar nedeniyle borcumuzun gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranında artış oldu. Faiz oranları olağanüstü seviyede düşük. Toparlanmadan sonra bile çoğu ekonomist bunun devam edeceğine inanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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