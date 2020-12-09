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Ekonomi ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den 916 milyar dolarlık yeni destek paketi teklifi
Ekonomi

ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den 916 milyar dolarlık yeni destek paketi teklifi

Yeniakit Publisher
2020-12-09 02:44:11 -
ABD Hazine Bakanı Mnuchin'den 916 milyar dolarlık yeni destek paketi teklifi

WASHINGTON (AA) - ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilmesi için Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye 916 milyar dolarlık destek paketi teklifi sunduğunu bildirdi.

Mnuchin, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin Pelosi ile akşam saatlerinde bir görüşme yaptığını belirtti.

Görüşmede ABD Başkanı Donald Trump adına 916 milyar dolarlık bir destek paketi teklifi sunduğunu belirten Mnuchin, söz konusu teklifin geçen hafta Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler tarafından sunulan 908 milyar dolarlık tekliften biraz daha büyük olduğunu kaydetti.

Mnuchin, "Bu teklif, eyalet ve yerel yönetimler için kaynak, işletmeler, okullar ve üniversiteler için sağlam mali sorumluluk korumalarını içerir." değerlendirmesinde bulundu.

Hazine Bakanı Mnuchin, teklifin bir parçası olarak, Maaş Koruma Programı kapsamında kullanılmayan fonlardan 140 milyar dolar ile hazine fonlarından 429 milyar doların kullanılacağını kaydetti.

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