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Dünya ABD güçleri Irak'tan ne zaman defolacak?
Dünya

ABD güçleri Irak'tan ne zaman defolacak?

Yeniakit Publisher
2024-03-02 15:46:00 -
ABD güçleri Irak'tan ne zaman defolacak?

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Sputnik'e verdiği demeçte, Irak ve ABD'nin uluslararası koalisyon güçlerinin Irak topraklarından çekilmesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Sputnik'e verdiği demeçte, Irak ve ABD'nin uluslararası koalisyon güçlerinin Irak topraklarından çekilmesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin Sputnik'e verdiği demeçte, Irak ve ABD'nin uluslararası koalisyon güçlerinin Irak topraklarından çekilmesiyle ilgili görüşmelerin sürdüğünü ancak şu ana kadar nihai bir karar veya takvim üzerinde anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Hüseyin, Antalya Diplomasi Forumu çerçevesinde yaptığı açıklamada, "ABD askerlerinin ya da koalisyon güçlerinin Irak topraklarında bulunup bulunmamasına ilişkin ABD ile görüşmeler devam ediyor" dedi.

Hüseyin, herhangi bir takvim hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna ise 'görüşmelerin devam ettiği' şeklinde yanıt verdi.

Hüseyin, Bağdat'ın Irak-ABD ortak komisyonundan koalisyon güçlerinin ülkeden çekilmesine ilişkin bir rapor beklediğini de sözlerine ekledi. Raporun Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'ye gönderileceğini, böylece rapor üzerinde çalışacaklarını ve müzakerelerde bir sonraki adımı atacaklarını sözlerine ekledi.
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