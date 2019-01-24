ABD gözaltına aldığı İranlı gazeteciyi serbest bıraktı

Amerikan-Arap Ayrımcılık Karşıtı Komitesi avukatı Abid Eyub, bir soruşturmayla ilgili "maddi tanık" sıfatıyla gözaltına alınan hem ABD hem de İran vatandaşı olan gazeteci Haşimi'nin 10 günün ardından dün akşam Washington'da tutulduğu gözaltı merkezinden serbest bırakıldığını söyledi.

Haşimi, 10 gün boyunca 3 kez mahkemeye çıkarıldı ve bilgi paylaşılmayan bir soruşturmayla ilgili ifade verdi.

Ailesini ziyarete gitti, gözaltına alındı

İran devlet televizyonuna bağlı yayın yapan İngilizce haber kanalı Press TV'nin sunucusu Amerikan asıllı kadın gazeteci Merziye Haşimi, 13 Ocak'ta ailesini ziyaret için gittiği Missouri eyaletine bağlı St. Louis'te gözaltına alınmıştı.

Press TV, gazetecinin yakınlarına dayandırdığı haberinde, Haşimi'nin Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından Washington'daki gözaltı merkezine gönderildiğini duyurmuştu. Haberde, İranlı gazetecinin gözaltına alındığı sırada başörtüsünün zorla çıkarılmak istendiği, gözaltı merkezinde helal gıdalardan mahrum bırakıldığı öne sürülmüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye Haşimi'yi "derhal ve koşulsuz" serbest bırakma çağrısı yapmıştı. İran Yargı Erkine bağlı İnsan Hakları Yüksek Konseyi de kadın gazetecinin serbest bırakılması için uluslararası insan hakları kuruluşlarına harekete geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Washington DC Bölge Mahkemesinin belgelerine göre, ailesini ziyaret etmek için geldiği Missouri eyaletinde gözaltına alınan Haşimi'ye herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Haşimi'nin mahkemede ifadesinin alınmasından sonra serbest bırakılacağı ifade edilmişti.

ABD hukuk sisteminde herhangi bir adli sürecin sonucu için kritik bilgiye sahip olduğu varsayılan kişi "maddi tanık" olarak tanımlanıyor. Maddi tanıklar hakkında gözaltı kararı çıkarılabiliyor.