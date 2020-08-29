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Dünya ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’den darbe iddialarına yalanlama
Dünya

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’den darbe iddialarına yalanlama

ABD Başkanı Donald Trump’ın, “seçilmediği halde görevde kalması durumunda” darbe olacağı iddialarına ilişkin ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’den açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-08-29 07:31:00 -
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’den darbe iddialarına yalanlama

ABD’de 3 Kasım’da yapılacak olan başkanlık seçimleri öncesi tansiyon giderek yükseliyor. Demokratların eski adayı Hillary Clinton’ın, 3 Kasım’da yarışacak olan Joe Biden’a, “Kaybetsen bile kabul etme” şeklindeki çağrısının ardından giderek yükselen tansiyon farklı bir boyut kazanmış ve darbe söylentileri ABD gündemine oturmuştu. Demokrat siyasetçi Al Gore, ABD Başkanı Donal Trump’ın, “seçilmediği halde göreve devam etmesi” durumunda darbe olacağını söylemişti. Tarih de veren Gore, 30 Ocak’ta ordunun yönetime el koyacağını iddia etmişti.

Gore, “Seçilmediği halde göreve devam etmesi durumunda…” ifadesini kullanarak, Trump’ın seçimi şaibe ile kazanacağını, gerçek sonuçların onun aleyhine olacağını kast etmişti.

ABD Genelkurmay Başkanı yalanladı

Darbe söylentilerinin ardından ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley açıklama yaptı. Milley, seçim süreciyle bir bağlantılarının olmadığını söyledi. Seçimlerde anlaşmazlık olması durumunda krizi ABD mahkemeleri ve Kongre’nin çözeceğini vurgulayan Milley, “Bu süreçte ABD ordusuna herhangi bir rol öngörmüyorum, Anayasaya sırtımızı dönmeyeceğiz” diye konuştu.

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