ABD elçiliği sapkınlara dolar yağdırmış

Türkiye’de virüs gibi yayılan eşcinsel oluşumların arkasından ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu çıktı. Kurulduğu 2011 yılından itibaren çoğunluğu yurtdışı olmak üzere kasasına 1,3 milyon bağış parası giren sapkınların Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nce (SPoD) ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nun para akışı sağladığı tespit edildi. Sapkın derneğe ABD’nin yanı sıra İsveç ve Hollanda konsoloslukları ile Alman Heinrich Böll Vakfı’nın da fon sağladığı bildirildi.

ABD ÇALIYOR HOMOLAR OYNUYOR

SPoD’un periyodik olarak İstanbul Valiliği’ne bildirdiği beyannamelere göre, sapkın dernekle 2014’te etkileşim kurduğu görülen ABD’nin İstanbul Başkosolosluğu, “LGBTİ Bireylerin Hukuk ve Adalete Erişimi” konulu çalışma için hesaplarına 54 bin 676 TL aktardı. 2016 yılında ise “LGBTİ Bireylerin Hukuk ve Adalete Erişimi” başlıklı programa sponsor olarak SPoD’a 16 bin 697 TL bağışlamış. “Türkiye: LGBTİ’leri Koruyan Yasaların Değerlendirilmesi” çalışması için de 59 bin 687 TL’yi eşcinsel sapkınlara aktardı. Konsolosluğun 2016’da SPoD derneğine yaptığı nakdi yardımların toplamı 76 bin 384 TL.

SURİYELİLERE DE SIÇRATMIŞLAR

Amerikan Büyükelçiliği de 2016’da eşcinsel oluşuma para akıttı. Büyükelçiliğin SPoD’u fonlamasının gerekçesi ise oldukça manidar: “İstanbul’daki Suriyeli LGBTİ’lerin Güçlendirilmesi!” Sapkın çalışma için ABD’nin bağış miktarı 74 bin 700 TL. ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğu’nun toplam para yardımı ise tam 205 bin 760 TL. ABD’li Freedom House da, SPoD’ya 2016’da 12 bin 505 TL’lik bağışta bulundu.

ALMANYA, İSVEÇ VE HOLLANDA

AB’li Hollanda ve İsveç’in Konsoloslukları da SPoD’u besledi. Sapkın derneğe Hollanda Konsolosluğu 2012’de 19 bin 383 TL, 2013’te 19 bin 847 TL, 2015’te 4 bin 426 TL para aktardı. İsveç Konsolosluğu ile SPoD’un parasal ilişkileri ise 2012’de 25 bin TL, 2016’da 8 bin 943 TL olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ajanlık yapan Alman Heinrich Böll Vakfı da sapkınlara 2016’da 4 bin 818 TL’lik yardımda bulundu.

Türkiye’de virüs gibi yayılan eşcinsel oluşumların arkasından ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu çıktı. Kurulduğu 2011 yılından itibaren çoğunluğu yurtdışı olmak üzere kasasına 1,3 milyon bağış parası giren sapkınların Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nce (SPoD) ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu’nun para akışı sağladığı tespit edildi. Sapkın derneğe ABD’nin yanı sıra İsveç ve Hollanda konsoloslukları ile Alman Heinrich Böll Vakfı’nın da fon sağladığı bildirildi.

ABD ÇALIYOR HOMOLAR OYNUYOR

SPoD’un periyodik olarak İstanbul Valiliği’ne bildirdiği beyannamelere göre, sapkın dernekle 2014’te etkileşim kurduğu görülen ABD’nin İstanbul Başkosolosluğu, “LGBTİ Bireylerin Hukuk ve Adalete Erişimi” konulu çalışma için hesaplarına 54 bin 676 TL aktardı. 2016 yılında ise “LGBTİ Bireylerin Hukuk ve Adalete Erişimi” başlıklı programa sponsor olarak SPoD’a 16 bin 697 TL bağışlamış. “Türkiye: LGBTİ’leri Koruyan Yasaların Değerlendirilmesi” çalışması için de 59 bin 687 TL’yi eşcinsel sapkınlara aktardı. Konsolosluğun 2016’da SPoD derneğine yaptığı nakdi yardımların toplamı 76 bin 384 TL.

SURİYELİLERE DE SIÇRATMIŞLAR

Amerikan Büyükelçiliği de 2016’da eşcinsel oluşuma para akıttı. Büyükelçiliğin SPoD’u fonlamasının gerekçesi ise oldukça manidar: “İstanbul’daki Suriyeli LGBTİ’lerin Güçlendirilmesi!” Sapkın çalışma için ABD’nin bağış miktarı 74 bin 700 TL. ABD Büyükelçiliği ve Konsolosluğu’nun toplam para yardımı ise tam 205 bin 760 TL. ABD’li Freedom House da, SPoD’ya 2016’da 12 bin 505 TL’lik bağışta bulundu.

ALMANYA, İSVEÇ VE HOLLANDA

AB’li Hollanda ve İsveç’in Konsoloslukları da SPoD’u besledi. Sapkın derneğe Hollanda Konsolosluğu 2012’de 19 bin 383 TL, 2013’te 19 bin 847 TL, 2015’te 4 bin 426 TL para aktardı. İsveç Konsolosluğu ile SPoD’un parasal ilişkileri ise 2012’de 25 bin TL, 2016’da 8 bin 943 TL olarak kayıtlara geçti. Türkiye’de ajanlık yapan Alman Heinrich Böll Vakfı da sapkınlara 2016’da 4 bin 818 TL’lik yardımda bulundu.